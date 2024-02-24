https://ria.ru/20240224/shveytsariya-1929299585.html

Президент Швейцарии оценила вероятность нападения на страну

Президент Швейцарии оценила вероятность нападения на страну - РИА Новости, 24.02.2024

Президент Швейцарии оценила вероятность нападения на страну

Прямое нападение на Швейцарию не ожидается в ближайшие шесть месяцев, однако его вероятность становится все выше в последние два года, заявила швейцарский... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:24

2024-02-24T18:24

2024-02-24T18:32

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Прямое нападение на Швейцарию не ожидается в ближайшие шесть месяцев, однако его вероятность становится все выше в последние два года, заявила швейцарский президент Виола Амхерд в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung."Мы не ожидаем, что Швейцария в ближайшие полгода подвергнется нападению <...> В последние два года нападение на Швейцарию становится все более вероятным", - сказала Амхерд.Президент подчеркнула, что в связи с этим стране необходимо готовиться к противостоянию новым угрозам. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса НАТО и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, нато, россия, москва