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В Швейцарии рассказали о подготовке мирной конференции по Украине - РИА Новости, 24.02.2024
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13:26 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/shveytsariya-1929267731.html
В Швейцарии рассказали о подготовке мирной конференции по Украине
В Швейцарии рассказали о подготовке мирной конференции по Украине - РИА Новости, 24.02.2024
В Швейцарии рассказали о подготовке мирной конференции по Украине
Швейцария считает маловероятным участие России в первой мирной конференции по Украине, но в конечном итоге ее необходимо включить в проект, заявил журналистам в РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:26
2024-02-24T13:26
в мире
россия
швейцария
украина
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ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. Швейцария считает маловероятным участие России в первой мирной конференции по Украине, но в конечном итоге ее необходимо включить в проект, заявил журналистам в Нью-Йорке глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. "Именно Украина попросила нас организовать эту конференцию, но без России мира не будет. Сейчас мы находимся в этом хрупком равновесии, чтобы найти путь, который мог бы охватить Россию на этом пути. Надежда на то, что Россия примет участие в первой конференции, довольно малая, но именно поэтому я провел беседу с господином Лавровым, который сказал мне, что дверь для серьезных предложений всегда открыта. Но вот являются ли серьезные предложения для России приемлемыми для других? В этом весь вопрос и проблема", - сказал он. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html
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в мире, россия, швейцария, украина, сергей лавров, владимир зеленский, андрей ермак, евросоюз, нато
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Евросоюз, НАТО
В Швейцарии рассказали о подготовке мирной конференции по Украине

Швейцария назвала участие России в мирной конференции по Украине маловероятным

© Fotolia / Santosha57Вид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Fotolia / Santosha57
Вид на Женеву, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 фев - РИА Новости. Швейцария считает маловероятным участие России в первой мирной конференции по Украине, но в конечном итоге ее необходимо включить в проект, заявил журналистам в Нью-Йорке глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Именно Украина попросила нас организовать эту конференцию, но без России мира не будет. Сейчас мы находимся в этом хрупком равновесии, чтобы найти путь, который мог бы охватить Россию на этом пути. Надежда на то, что Россия примет участие в первой конференции, довольно малая, но именно поэтому я провел беседу с господином Лавровым, который сказал мне, что дверь для серьезных предложений всегда открыта. Но вот являются ли серьезные предложения для России приемлемыми для других? В этом весь вопрос и проблема", - сказал он.
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Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии , - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
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В миреРоссияШвейцарияУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакЕвросоюзНАТО
 
 
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