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Генсек ШОС будет наблюдать за выборами президента России
Генсек ШОС будет наблюдать за выборами президента России - РИА Новости, 24.02.2024
Генсек ШОС будет наблюдать за выборами президента России
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин поучаствует в наблюдении за выборами президента России, подтвердил замгенсека ШОС Нурлан... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:13
2024-02-24T13:13
2024-02-24T13:13
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин поучаствует в наблюдении за выборами президента России, подтвердил замгенсека ШОС Нурлан Ермекбаев. Об участии генсека ШОС в наблюдении за российскими выборами президента упомянул генсек СНГ Сергей Лебедев на встрече с Ермекбаевым в Минске, посвящённой парламентским выборам в Белоруссии. "Насколько я знаю, генеральный секретарь ШОС планирует принимать участие в наблюдении за выборами в Российской Федерации. Он возглавит там миссию", - сказал Лебедев. "Да", - подтвердил Ермекбаев. Позднее на встрече он также подчеркнул это, отметив, что Чжан Мин готовится наблюдать за российскими выборами президента.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, минск, белоруссия, нурлан ермекбаев, чжан мин, сергей лебедев, шос, снг
В мире, Россия, Минск, Белоруссия, Нурлан Ермекбаев, Чжан Мин, Сергей Лебедев, ШОС, СНГ
Генсек ШОС будет наблюдать за выборами президента России
Генсек ШОС Чжан Мин возглавит миссию наблюдателей на выборах президента России
МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин поучаствует в наблюдении за выборами президента России, подтвердил замгенсека ШОС Нурлан Ермекбаев.
Об участии генсека ШОС в наблюдении за российскими выборами президента упомянул генсек СНГ Сергей Лебедев
на встрече с Ермекбаевым в Минске
, посвящённой парламентским выборам в Белоруссии
.
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"Насколько я знаю, генеральный секретарь ШОС планирует принимать участие в наблюдении за выборами в Российской Федерации. Он возглавит там миссию", - сказал Лебедев.
"Да", - подтвердил Ермекбаев.
Позднее на встрече он также подчеркнул это, отметив, что Чжан Мин готовится наблюдать за российскими выборами президента.
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