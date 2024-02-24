https://ria.ru/20240224/shos-1929266094.html

Генсек ШОС будет наблюдать за выборами президента России

Генсек ШОС будет наблюдать за выборами президента России - РИА Новости, 24.02.2024

Генсек ШОС будет наблюдать за выборами президента России

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин поучаствует в наблюдении за выборами президента России, подтвердил замгенсека ШОС Нурлан... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:13

2024-02-24T13:13

2024-02-24T13:13

в мире

россия

минск

белоруссия

нурлан ермекбаев

чжан мин

сергей лебедев

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806866316_0:132:2941:1786_1920x0_80_0_0_87f462ca400bc973728a5ff3b7524098.jpg

МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин поучаствует в наблюдении за выборами президента России, подтвердил замгенсека ШОС Нурлан Ермекбаев. Об участии генсека ШОС в наблюдении за российскими выборами президента упомянул генсек СНГ Сергей Лебедев на встрече с Ермекбаевым в Минске, посвящённой парламентским выборам в Белоруссии. "Насколько я знаю, генеральный секретарь ШОС планирует принимать участие в наблюдении за выборами в Российской Федерации. Он возглавит там миссию", - сказал Лебедев. "Да", - подтвердил Ермекбаев. Позднее на встрече он также подчеркнул это, отметив, что Чжан Мин готовится наблюдать за российскими выборами президента.

https://ria.ru/20240222/g7-1928996832.html

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, минск, белоруссия, нурлан ермекбаев, чжан мин, сергей лебедев, шос, снг