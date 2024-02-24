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Епископ опроверг сообщения, что африканские семинаристы идут служить на СВО - РИА Новости, 24.02.2024
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Религия
 
14:39 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/seminaristy-1929276181.html
Епископ опроверг сообщения, что африканские семинаристы идут служить на СВО
Епископ опроверг сообщения, что африканские семинаристы идут служить на СВО - РИА Новости, 24.02.2024
Епископ опроверг сообщения, что африканские семинаристы идут служить на СВО
Исполняющий обязанности патриаршего экзарха Африки епископ Зарайский Константин (Островский) опроверг сведения, что учащиеся духовных школ Русской православной... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:39
2024-02-24T14:39
религия
религия
русская православная церковь
африка
рязанская область
зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности патриаршего экзарха Африки епископ Зарайский Константин (Островский) опроверг сведения, что учащиеся духовных школ Русской православной церкви из Африки, участвовавшие в августе 2023 года в работах по восстановлению Николо-Бавыкинского монастыря в Рязанской области, направятся служить в зону СВО. По сведениям экзархата, 22 февраля в СМИ появилась информация, что мигранты из Африки, которые помогали восстанавливать монастырь под Рязанью, отправляются служить в зону СВО. При этом, отметили в экзархате, была использована фотография учащихся подготовительного отделения африканских студентов Николо-Угрешской духовной семинарии из Африки, трудившихся в Рязани в монастыре. "Наши студенты продолжают обучение в Николо-Угрешской духовной семинарии, никакой речи о направлении их в зону СВО нет и не было", – приводит слова епископа Константина сайт Патриаршего экзархата Африки.
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африка
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религия, русская православная церковь, африка, рязанская область, зарайский константин (островский) (глава экзархата африки)
Религия, Религия, Русская православная церковь, Африка, Рязанская область, Зарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)
Епископ опроверг сообщения, что африканские семинаристы идут служить на СВО

Епископ: африканские студенты продолжают обучение в Николо-Угрешской семинарии

© Фото : предоставлено епископом Зарайским КонстантиномЕпископ Зарайский Константин (Островский)
Епископ Зарайский Константин (Островский) - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : предоставлено епископом Зарайским Константином
Епископ Зарайский Константин (Островский). Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Исполняющий обязанности патриаршего экзарха Африки епископ Зарайский Константин (Островский) опроверг сведения, что учащиеся духовных школ Русской православной церкви из Африки, участвовавшие в августе 2023 года в работах по восстановлению Николо-Бавыкинского монастыря в Рязанской области, направятся служить в зону СВО.
По сведениям экзархата, 22 февраля в СМИ появилась информация, что мигранты из Африки, которые помогали восстанавливать монастырь под Рязанью, отправляются служить в зону СВО. При этом, отметили в экзархате, была использована фотография учащихся подготовительного отделения африканских студентов Николо-Угрешской духовной семинарии из Африки, трудившихся в Рязани в монастыре.
"Наши студенты продолжают обучение в Николо-Угрешской духовной семинарии, никакой речи о направлении их в зону СВО нет и не было", – приводит слова епископа Константина сайт Патриаршего экзархата Африки.
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РелигияРелигияРусская православная церковьАфрикаРязанская областьЗарайский Константин (Островский) (глава экзархата Африки)
 
 
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