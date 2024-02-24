https://ria.ru/20240224/semerka-1929317941.html

G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов

G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов - РИА Новости, 24.02.2024

G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов

Страны "Большой семерки" намерены продолжать принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, говорится в сообщении по итогам... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:37

2024-02-24T21:37

2024-02-24T21:40

экономика

россия

g7

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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены продолжать принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита G7. "Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть", - говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7. "Семерка" также намерена реагировать на нарушения ценового потолка на нефть, в том числе путем введения дополнительных санкций. "Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики. Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам. Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлов", - сообщили лидеры "Семерки".

https://ria.ru/20240224/aktivy-1929287010.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, g7