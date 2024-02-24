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G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов - РИА Новости, 24.02.2024
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21:37 24.02.2024 (обновлено: 21:40 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/semerka-1929317941.html
G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов
G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов - РИА Новости, 24.02.2024
G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов
Страны "Большой семерки" намерены продолжать принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, говорится в сообщении по итогам... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:37
2024-02-24T21:40
экономика
россия
g7
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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены продолжать принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита G7. "Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть", - говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7. "Семерка" также намерена реагировать на нарушения ценового потолка на нефть, в том числе путем введения дополнительных санкций. "Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики. Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам. Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлов", - сообщили лидеры "Семерки".
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экономика, россия, g7
Экономика, Россия, G7
G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов

G7 предпримет меры по снижению доходов России от продажи ресурсов и сырья

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены продолжать принимать меры по снижению доходов России от продажи энергоресурсов и сырья, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита G7.
"Мы продолжим оказывать существенное давление на доходы России от энергетики и других сырьевых товаров. Мы продолжим предпринимать шаги по ужесточению и обеспечению соблюдения потолка цен на нефть", - говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7.
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"Семерка" также намерена реагировать на нарушения ценового потолка на нефть, в том числе путем введения дополнительных санкций.
"Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики. Мы продолжим препятствовать развитию будущих энергетических проектов России и препятствовать развитию ею альтернатив транспортировке энергоносителей и другим услугам. Мы продолжим усилия по сокращению доходов России от металлов", - сообщили лидеры "Семерки".
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