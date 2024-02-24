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"Должны попрощаться": немецкий полковник предупредил Зеленского о крахе
"Должны попрощаться": немецкий полковник предупредил Зеленского о крахе - РИА Новости, 24.02.2024
"Должны попрощаться": немецкий полковник предупредил Зеленского о крахе
Западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа ВСУ на поле боя невозможна, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:22
2024-02-24T16:22
2024-02-24T16:22
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украина
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Западным партнерам Украины необходимо принять тот факт, что победа ВСУ на поле боя невозможна, заявил полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Welt."Все это напоминает нам о том, что говорил генерал Залужный <…>. Мы должны попрощаться с риторикой о победе, которую поддерживает Зеленский, <…> Он (Залужный. – Прим. ред.) оказался в этом прав, и последние события это подтверждают", — отметил он.Рихтер подчеркнул, что о победе украинской армии не может быть и речи, поскольку ей не хватает не только боеприпасов, но и личного состава. Кроме того, добавил он, возможности армии России, напротив, только увеличиваются."Силы российской армии растут, она постепенно добивается преимущества. Мы видим это на примере Авдеевки", — подытожил эксперт.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери украинских войск в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительные мобилизации, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины, welt
Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Welt
"Должны попрощаться": немецкий полковник предупредил Зеленского о крахе
Полковник Рихтер: Западу придется принять невозможность победы Украины