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Дипломат рассказал о расследовании уголовных дел против украинских военных - РИА Новости, 24.02.2024
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20:24 24.02.2024 (обновлено: 20:27 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929311505.html
Дипломат рассказал о расследовании уголовных дел против украинских военных
Дипломат рассказал о расследовании уголовных дел против украинских военных - РИА Новости, 24.02.2024
Дипломат рассказал о расследовании уголовных дел против украинских военных
В России завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих за преступления в отношении гражданского населения,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:24
2024-02-24T20:27
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
родион мирошник
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. В России завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих за преступления в отношении гражданского населения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан документальный фильм "Майдан - дорога к войне", после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником."На данный момент Следственным комитетом Российской Федерации уже завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих, совершивших военные преступления в отношении гражданского населения, из них по 136 уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 173 лиц. В числе завершенных дел 4 связаны с причинением ранений и смерти несовершеннолетним", - заявил Мирошник.По его словам, суд ДНР вынес 10 приговоров украинским военным, получившим тюремные сроки от 17 лет до пожизненного заключения за убийство мирных граждан и жестокое обращение с военнопленными.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240124/donetsk-1923307075.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия, родион мирошник
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия, Родион Мирошник
Дипломат рассказал о расследовании уголовных дел против украинских военных

Мирошник: СК расследовал более 240 уголовных дел против более 400 военных ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. В России завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих за преступления в отношении гражданского населения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В Русском доме в Анкаре в субботу открылся вечер "10 лет непрекращающейся трагедии", приуроченный к десятилетию госпереворота на Украине и второй годовщине начала специальной военной операции на Украине. Гостям был показан документальный фильм "Майдан - дорога к войне", после показа состоялась открытая дискуссия с Мирошником.
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"На данный момент Следственным комитетом Российской Федерации уже завершено расследование более 240 уголовных дел в отношении почти 400 украинских военнослужащих, совершивших военные преступления в отношении гражданского населения, из них по 136 уголовным делам судами вынесены обвинительные приговоры в отношении 173 лиц. В числе завершенных дел 4 связаны с причинением ранений и смерти несовершеннолетним", - заявил Мирошник.
По его словам, суд ДНР вынес 10 приговоров украинским военным, получившим тюремные сроки от 17 лет до пожизненного заключения за убийство мирных граждан и жестокое обращение с военнопленными.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествияРодион Мирошник
 
 
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