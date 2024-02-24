Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929294769.html
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери - РИА Новости, 24.02.2024
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери
Прокуратура Твери организовала проверку после публикации видео, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков, сообщило ведомство. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:39
2024-02-24T17:39
происшествия
тверь
пролетарский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Твери организовала проверку после публикации видео, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков, сообщило ведомство. "Прокуратурой Пролетарского района города Твери организована проверка по публикации видеоролика в социальных сетях, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Тверской области. По предварительным данным, события произошли на территории Пролетарского района Твери. Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям законных представителей и учреждений системы профилактики. О доследственной проверке сообщило также СУСК по региону.
https://ria.ru/20240212/tyumen-1926817967.html
https://ria.ru/20240219/sud-1928210421.html
тверь
пролетарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, пролетарский район
Происшествия, Тверь, Пролетарский район
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери

В Твери начали проверку после видео драк с возможным участием подростков

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Твери организовала проверку после публикации видео, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков, сообщило ведомство.
"Прокуратурой Пролетарского района города Твери организована проверка по публикации видеоролика в социальных сетях, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Тверской области.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Тюмени установили личности молодых людей, избивавших прохожих
12 февраля, 12:05
По предварительным данным, события произошли на территории Пролетарского района Твери.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям законных представителей и учреждений системы профилактики.
О доследственной проверке сообщило также СУСК по региону.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
В Москве осудили активистов "Стопхама" за драку со спецназом
19 февраля, 12:40
 
ПроисшествияТверьПролетарский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала