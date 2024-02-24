https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929294769.html
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери - РИА Новости, 24.02.2024
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери
Прокуратура Твери организовала проверку после публикации видео, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков, сообщило ведомство. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:39
2024-02-24T17:39
2024-02-24T17:39
происшествия
тверь
пролетарский район
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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Твери организовала проверку после публикации видео, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков, сообщило ведомство. "Прокуратурой Пролетарского района города Твери организована проверка по публикации видеоролика в социальных сетях, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Тверской области. По предварительным данным, события произошли на территории Пролетарского района Твери. Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям законных представителей и учреждений системы профилактики. О доследственной проверке сообщило также СУСК по региону.
https://ria.ru/20240212/tyumen-1926817967.html
https://ria.ru/20240219/sud-1928210421.html
тверь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, пролетарский район
Происшествия, Тверь, Пролетарский район
Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери
В Твери начали проверку после видео драк с возможным участием подростков
РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Твери организовала проверку после публикации видео, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков, сообщило ведомство.
"Прокуратурой Пролетарского района
города Твери организована проверка по публикации видеоролика в социальных сетях, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Тверской области.
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По предварительным данным, события произошли на территории Пролетарского района Твери.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям законных представителей и учреждений системы профилактики.
О доследственной проверке сообщило также СУСК по региону.
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