https://ria.ru/20240224/rassledovanie-1929294769.html

Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери

Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери - РИА Новости, 24.02.2024

Прокуратура начала проверку после публикации видео с драками в Твери

Прокуратура Твери организовала проверку после публикации видео, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков, сообщило ведомство. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:39

2024-02-24T17:39

2024-02-24T17:39

происшествия

тверь

пролетарский район

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РЯЗАНЬ, 24 фев - РИА Новости. Прокуратура Твери организовала проверку после публикации видео, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков, сообщило ведомство. "Прокуратурой Пролетарского района города Твери организована проверка по публикации видеоролика в социальных сетях, в котором запечатлены драки с возможным участием подростков", - говорится в сообщении Telegram-канала прокуратуры Тверской области. По предварительным данным, события произошли на территории Пролетарского района Твери. Прокуратура намерена дать оценку соблюдения законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям законных представителей и учреждений системы профилактики. О доследственной проверке сообщило также СУСК по региону.

https://ria.ru/20240212/tyumen-1926817967.html

https://ria.ru/20240219/sud-1928210421.html

тверь

пролетарский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тверь, пролетарский район