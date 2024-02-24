https://ria.ru/20240224/raketa-1929318266.html

Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе

Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе - РИА Новости, 24.02.2024

Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе

Американский эсминец сбил в Аденском проливе противокорабельную ракету хуситов, которая могла быть нацелена на нефтяной танкер, сообщает центральное... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:42

2024-02-24T21:42

2024-02-24T21:42

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Американский эсминец сбил в Аденском проливе противокорабельную ракету хуситов, которая могла быть нацелена на нефтяной танкер, сообщает центральное командование Пентагона. "USS Mason вечером 24 февраля по местному времени сбил одну противокорабельную ракету, запущенную из контролируемого хуситами района Йемена. Ракета, вероятно, была нацелена на американский нефтехимический танкер Torm Thor", - говорится в сообщении командования. Ни эсминец, ни танкер повреждений не получили, говорится в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240224/yemen-1929235600.html

https://ria.ru/20240223/suda-1929096484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, израиль, йемен, министерство обороны сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене