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Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе - РИА Новости, 24.02.2024
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21:42 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/raketa-1929318266.html
Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе
Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе - РИА Новости, 24.02.2024
Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе
Американский эсминец сбил в Аденском проливе противокорабельную ракету хуситов, которая могла быть нацелена на нефтяной танкер, сообщает центральное... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:42
2024-02-24T21:42
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Американский эсминец сбил в Аденском проливе противокорабельную ракету хуситов, которая могла быть нацелена на нефтяной танкер, сообщает центральное командование Пентагона. "USS Mason вечером 24 февраля по местному времени сбил одну противокорабельную ракету, запущенную из контролируемого хуситами района Йемена. Ракета, вероятно, была нацелена на американский нефтехимический танкер Torm Thor", - говорится в сообщении командования. Ни эсминец, ни танкер повреждений не получили, говорится в сообщении. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240224/yemen-1929235600.html
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в мире, красное море, израиль, йемен, министерство обороны сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Израиль, Йемен, Министерство обороны США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском проливе

Американский эсминец сбил в Аденском проливе противокорабельную ракету хуситов

© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Devin M. LangerАмериканский эсминец USS Chung-Hoon
Американский эсминец USS Chung-Hoon - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Devin M. Langer
Американский эсминец USS Chung-Hoon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Американский эсминец сбил в Аденском проливе противокорабельную ракету хуситов, которая могла быть нацелена на нефтяной танкер, сообщает центральное командование Пентагона.
"USS Mason вечером 24 февраля по местному времени сбил одну противокорабельную ракету, запущенную из контролируемого хуситами района Йемена. Ракета, вероятно, была нацелена на американский нефтехимический танкер Torm Thor", - говорится в сообщении командования.
Американский эсминец - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Военные США уничтожили в Йемене семь крылатых ракет хуситов
06:00
Ни эсминец, ни танкер повреждений не получили, говорится в сообщении.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе горит после поражения ракетой, выпущенной йеменскими повстанцами-хуситами - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Хуситы заявили, что с начала операции атаковали 48 судов
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В миреКрасное мореИзраильЙеменМинистерство обороны СШААнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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