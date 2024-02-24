https://ria.ru/20240224/pvo-1929314173.html
ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 24.02.2024
ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:54
2024-02-24T20:54
2024-02-24T20:54
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск."Двадцать четвертого февраля около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929275988.html
https://ria.ru/20240224/pvo-1929236298.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность
Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области
Минобороны: ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск.
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"Двадцать четвертого февраля около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
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