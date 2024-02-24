https://ria.ru/20240224/pvo-1929314173.html

ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 24.02.2024

ПВО уничтожили украинский БПЛА в Белгородской области

Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:54

2024-02-24T20:54

2024-02-24T20:54

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в субботу в Минобороны России.Ранее МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью около 15.00 мск."Двадцать четвертого февраля около 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средствами ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240224/spetsoperatsiya-1929275988.html

https://ria.ru/20240224/pvo-1929236298.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность