https://ria.ru/20240224/pvo-1929226406.html

Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника

Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 24.02.2024

Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника

ПВО после полуночи уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T01:05

2024-02-24T01:05

2024-02-24T01:10

тульская область

происшествия

курская область

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ПВО после полуночи уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцать четвертого февраля около 00.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей", - говорится в сообщении.Еще один БПЛА был уничтожен над Тульской областью поздно вечером в пятницу.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее в пятницу системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.Как сообщили накануне в Минобороны, российские системы ПВО за минувшую неделю в период с 17 по 23 февраля уничтожили 652 беспилотника.

https://ria.ru/20240223/bespilotnik-1929220468.html

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курская область

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тульская область, происшествия, курская область, россия