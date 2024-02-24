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Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 24.02.2024
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01:05 24.02.2024 (обновлено: 01:10 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/pvo-1929226406.html
Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника
Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 24.02.2024
Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника
ПВО после полуночи уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:05
2024-02-24T01:10
тульская область
происшествия
курская область
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ПВО после полуночи уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцать четвертого февраля около 00.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей", - говорится в сообщении.Еще один БПЛА был уничтожен над Тульской областью поздно вечером в пятницу.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее в пятницу системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.Как сообщили накануне в Минобороны, российские системы ПВО за минувшую неделю в период с 17 по 23 февраля уничтожили 652 беспилотника.
https://ria.ru/20240223/bespilotnik-1929220468.html
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тульская область, происшествия, курская область, россия
Тульская область, Происшествия, Курская область, Россия
Над Курской и Тульской областями уничтожили два беспилотника

ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ПВО после полуночи уничтожила два украинских беспилотника над Курской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России.
«
"Двадцать четвертого февраля около 00.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Курской и Тульской областей", - говорится в сообщении.
Еще один БПЛА был уничтожен над Тульской областью поздно вечером в пятницу.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, ранее в пятницу системы ПВО сбили два дрона в Белгородской и Брянской областях.
Как сообщили накануне в Минобороны, российские системы ПВО за минувшую неделю в период с 17 по 23 февраля уничтожили 652 беспилотника.
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