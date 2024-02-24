https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929248388.html

Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии

Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии - РИА Новости, 24.02.2024

Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил РИА Новости о рисках задержания чиновников Приднестровья властями... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:32

2024-02-24T09:32

2024-02-24T09:32

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

вадим красносельский

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8f94f7cde6193b33d338c4c2b9ec5f13.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил РИА Новости о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме. "Естественно, механизм уголовного прессинга создан не просто так, и, исходя из развития молдо-приднестровских взаимоотношений, есть риск, что в будущем его могут активно задействовать. Тревожные сигналы имеются. Силовики Молдовы систематически грозят уголовным преследованием должностным лицам Приднестровья, пересекающим молдавскую границу", - сказал Красносельский. В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929245326.html

https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926902787.html

молдавия

кишинев

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, обсе