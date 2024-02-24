Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929248388.html
Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии
Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии - РИА Новости, 24.02.2024
Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил РИА Новости о рисках задержания чиновников Приднестровья властями... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:32
2024-02-24T09:32
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
вадим красносельский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8f94f7cde6193b33d338c4c2b9ec5f13.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил РИА Новости о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме. "Естественно, механизм уголовного прессинга создан не просто так, и, исходя из развития молдо-приднестровских взаимоотношений, есть риск, что в будущем его могут активно задействовать. Тревожные сигналы имеются. Силовики Молдовы систематически грозят уголовным преследованием должностным лицам Приднестровья, пересекающим молдавскую границу", - сказал Красносельский. В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929245326.html
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926902787.html
молдавия
кишинев
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_a4ee180a45f6f3ad5abea132705a1d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии

Глава ПМР: чиновников из Приднестровья могут задержать за сепаратизм

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил РИА Новости о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме.
"Естественно, механизм уголовного прессинга создан не просто так, и, исходя из развития молдо-приднестровских взаимоотношений, есть риск, что в будущем его могут активно задействовать. Тревожные сигналы имеются. Силовики Молдовы систематически грозят уголовным преследованием должностным лицам Приднестровья, пересекающим молдавскую границу", - сказал Красносельский.
Миротворец ВС Молдавии на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
ПМР обратилась к ОБСЕ из-за подготовки диверсионных групп в Молдавии
09:08
В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Оппозиция раскрыла страхи властей Молдавии из-за выборов в России
12 февраля, 17:02
 
В миреМолдавияКишиневТираспольВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала