Глава ПМР сообщил о риске задержания чиновников из Приднестровья в Молдавии
Глава ПМР: чиновников из Приднестровья могут задержать за сепаратизм
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил РИА Новости о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме.
"Естественно, механизм уголовного прессинга создан не просто так, и, исходя из развития молдо-приднестровских взаимоотношений, есть риск, что в будущем его могут активно задействовать. Тревожные сигналы имеются. Силовики Молдовы систематически грозят уголовным преследованием должностным лицам Приднестровья, пересекающим молдавскую границу", - сказал Красносельский.
В феврале прошлого года парламент Молдавии принял во втором чтении поправки в уголовный кодекс, предполагающие наказание за "сепаратизм", "заговор против Молдавии" и другие подобные преступления. МИД непризнанной ПМР заявил, что тем самым Кишинев подрывает переговорный процесс по приднестровскому урегулированию.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раз встреча в таком формате состоялась в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года, после чего переговоры зашли в тупик из-за внутренних и внешнеполитических изменений.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.