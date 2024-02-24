https://ria.ru/20240224/pozhar-1929321545.html
В Москве загорелось посольство Республики Корея
В Москве загорелось посольство Республики Корея - РИА Новости, 24.02.2024
В Москве загорелось посольство Республики Корея
Возгорание произошло в посольстве Республики Корея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T22:31
2024-02-24T22:31
2024-02-24T22:31
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в посольстве Республики Корея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Возгорание на 1 квадратном метре произошло по адресу: улица Плющиха, дом 56. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства. Согласно ресурсу "Яндекс. карты", по указанному адресу находится посольство Республики Корея.
https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве загорелось посольство Республики Корея
В здании посольства Республики Корея в центре Москвы произошло возгорание