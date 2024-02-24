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В Москве загорелось посольство Республики Корея - РИА Новости, 24.02.2024
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22:31 24.02.2024
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В Москве загорелось посольство Республики Корея
В Москве загорелось посольство Республики Корея - РИА Новости, 24.02.2024
В Москве загорелось посольство Республики Корея
Возгорание произошло в посольстве Республики Корея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T22:31
2024-02-24T22:31
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в посольстве Республики Корея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Возгорание на 1 квадратном метре произошло по адресу: улица Плющиха, дом 56. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства. Согласно ресурсу "Яндекс. карты", по указанному адресу находится посольство Республики Корея.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве загорелось посольство Республики Корея

В здании посольства Республики Корея в центре Москвы произошло возгорание

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Андрей Попов
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Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в посольстве Республики Корея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Возгорание на 1 квадратном метре произошло по адресу: улица Плющиха, дом 56. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства.
Согласно ресурсу "Яндекс. карты", по указанному адресу находится посольство Республики Корея.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
На западе Москвы загорелась многоэтажка
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