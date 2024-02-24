https://ria.ru/20240224/pozhar-1929321545.html

В Москве загорелось посольство Республики Корея

В Москве загорелось посольство Республики Корея - РИА Новости, 24.02.2024

В Москве загорелось посольство Республики Корея

Возгорание произошло в посольстве Республики Корея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T22:31

2024-02-24T22:31

2024-02-24T22:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Возгорание произошло в посольстве Республики Корея в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Возгорание на 1 квадратном метре произошло по адресу: улица Плющиха, дом 56. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей", - сказал собеседник агентства. Согласно ресурсу "Яндекс. карты", по указанному адресу находится посольство Республики Корея.

https://ria.ru/20240220/pozhar-1928551724.html

москва

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва