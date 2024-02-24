https://ria.ru/20240224/pozhar-1929311353.html

В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек

В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек - РИА Новости, 24.02.2024

В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек

Трехэтажный частично расселенный дом горел в городе Энгельсе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал, а 15 жителей были... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T20:23

2024-02-24T20:23

2024-02-24T20:23

происшествия

энгельс

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Трехэтажный частично расселенный дом горел в городе Энгельсе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал, а 15 жителей были эвакуированы, сообщил региональный главк МЧС в телеграм-канале.Сообщение о пожаре в частично расселенном трехэтажном кирпичном доме по адресу: Энгельс-1, дом 9, поступило в ведомство в 15.29 (14.29 мск). "Загорание в четвертом подъезде - нежилом - с переходом на кровлю дома. Из соседнего подъезда пожарные вывели мужчину, госпитализирован с отравлением. Еще 15 человек также из соседнего подъезда эвакуировались самостоятельно... Пострадавший мужчина скончался в больнице. С отравлением также госпитализирована одна женщина", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Пожарные в 18.27 (17.27 мск) потушили возгорание на площади 400 квадратных метров, добавили в главке. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что по факту пожара в многоквартирном доме в Летном городке проводит проверку, в ходе которой совместно с профильными специалистами будут установлены причины и обстоятельства возгорания, а также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. "По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240223/priamure-1929139547.html

энгельс

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, энгельс, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)