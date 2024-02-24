https://ria.ru/20240224/pozhar-1929311353.html
В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек
В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек - РИА Новости, 24.02.2024
В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек
Трехэтажный частично расселенный дом горел в городе Энгельсе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал, а 15 жителей были... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T20:23
2024-02-24T20:23
2024-02-24T20:23
происшествия
энгельс
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Трехэтажный частично расселенный дом горел в городе Энгельсе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал, а 15 жителей были эвакуированы, сообщил региональный главк МЧС в телеграм-канале.Сообщение о пожаре в частично расселенном трехэтажном кирпичном доме по адресу: Энгельс-1, дом 9, поступило в ведомство в 15.29 (14.29 мск). "Загорание в четвертом подъезде - нежилом - с переходом на кровлю дома. Из соседнего подъезда пожарные вывели мужчину, госпитализирован с отравлением. Еще 15 человек также из соседнего подъезда эвакуировались самостоятельно... Пострадавший мужчина скончался в больнице. С отравлением также госпитализирована одна женщина", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Пожарные в 18.27 (17.27 мск) потушили возгорание на площади 400 квадратных метров, добавили в главке. Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что по факту пожара в многоквартирном доме в Летном городке проводит проверку, в ходе которой совместно с профильными специалистами будут установлены причины и обстоятельства возгорания, а также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности. "По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240223/priamure-1929139547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельс, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Энгельсе при пожаре в частично расселенном доме погиб один человек
В Энгельсе при пожаре в трехэтажном доме погиб мужчина, женщина пострадала
САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости.
Трехэтажный частично расселенный дом горел в городе Энгельсе Саратовской области, в результате один человек погиб, еще один пострадал, а 15 жителей были эвакуированы, сообщил региональный главк МЧС в телеграм-канале
.
Сообщение о пожаре в частично расселенном трехэтажном кирпичном доме по адресу: Энгельс-1, дом 9, поступило в ведомство в 15.29 (14.29 мск).
"Загорание в четвертом подъезде - нежилом - с переходом на кровлю дома. Из соседнего подъезда пожарные вывели мужчину, госпитализирован с отравлением. Еще 15 человек также из соседнего подъезда эвакуировались самостоятельно... Пострадавший мужчина скончался в больнице. С отравлением также госпитализирована одна женщина", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Пожарные в 18.27 (17.27 мск) потушили возгорание на площади 400 квадратных метров, добавили в главке.
Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что по факту пожара в многоквартирном доме в Летном городке проводит проверку, в ходе которой совместно с профильными специалистами будут установлены причины и обстоятельства возгорания, а также будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности.
"По итогам проверочных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.
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