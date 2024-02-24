Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/pozhar-1929255257.html
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве - РИА Новости, 24.02.2024
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве
После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:08
2024-02-24T11:08
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По информации ведомства, в субботу утром произошло возгорание в квартире дома на улице Академика Ильюшина. После тушения пожара в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в больницу, где через непродолжительное время скончалась. "По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями осматривается место происшествия.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве

СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
По информации ведомства, в субботу утром произошло возгорание в квартире дома на улице Академика Ильюшина. После тушения пожара в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в больницу, где через непродолжительное время скончалась.
"По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователями осматривается место происшествия.
Место пожара в многоквартирном доме в Валенсии в Испании - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Число погибших при пожаре в Валенсии достигло десяти
Вчера, 19:41
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала