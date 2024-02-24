https://ria.ru/20240224/pozhar-1929255257.html

СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве

СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве - РИА Новости, 24.02.2024

СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве

После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:08

2024-02-24T11:08

2024-02-24T11:08

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По информации ведомства, в субботу утром произошло возгорание в квартире дома на улице Академика Ильюшина. После тушения пожара в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в больницу, где через непродолжительное время скончалась. "По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями осматривается место происшествия.

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)