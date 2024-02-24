https://ria.ru/20240224/pozhar-1929255257.html
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве - РИА Новости, 24.02.2024
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве
После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:08
2024-02-24T11:08
2024-02-24T11:08
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. После пожара в квартире на севере Москвы обнаружено тело женщины, вторая пострадавшая скончалась в больнице, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК. По информации ведомства, в субботу утром произошло возгорание в квартире дома на улице Академика Ильюшина. После тушения пожара в квартире обнаружено тело женщины с признаками отравления угарным газом. Вторая пострадавшая была доставлена в больницу, где через непродолжительное время скончалась. "По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. В настоящее время следователями осматривается место происшествия.
https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве
СК начал проверку после гибели двух женщин при пожаре в Москве