https://ria.ru/20240224/pozhar-1929232491.html

В результате пожара в китайском Нанкине погибли 15 человек

В результате пожара в китайском Нанкине погибли 15 человек - РИА Новости, 24.02.2024

В результате пожара в китайском Нанкине погибли 15 человек

Пятнадцать человек погибли, 44 госпитализированы в результате пожара в жилом доме в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщил на... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T04:09

2024-02-24T04:09

2024-02-24T05:21

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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Пятнадцать человек погибли, 44 госпитализированы в результате пожара в жилом доме в городе Нанкин в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщил на пресс-конференции в субботу мэр Чэнь Чжичан."В результате происшествия погибли 15 человек, 44 человека госпитализированы, из них один находится в критическом состоянии, один - в тяжелом, 42 человека получили легкие ранения", - сказал Чэнь Чжичан.Пожар произошел ночью в пятницу в одном из жилых комплексов в районе Юйхуатай города Нанкин, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 4.39 по местному времени (четверг 23.39 мск). Пожар был потушен к 6.00 (1.00 мск) того же дня, а поисково-спасательные работы завершились к 14.00 (9.00 мск).Согласно предварительным данным следствия, возгорание могло произойти на наземной парковке для велосипедов и электромопедов, а потом распространиться на жилой подъезд.Пожарное управление города уточнило, что в тушении и поисково-спасательной операции было задействовано 25 машин и 130 человек.Власти города также сообщили, что для перевозки пострадавших были задействованы в общей сложности 32 машины скорой помощи, а для разработки программы лечения пострадавших была создана экспертная группа из 30 специалистов в области респираторных заболеваний, ожогов и психологии. Отмечается, что большинство госпитализированных после пожара поступили с ингаляционными травмами, вызванными вдыханием густого ядовитого дыма, им оказана необходимая помощь, а состояние оценивается как стабильное.В здании, где произошел пожар, имеются два подъезда, и в момент происшествия в них находились 762 человека. Власти расселили 516 человек в 229 номерах пяти гостиниц, они обеспечены трехразовым питанием, сменной одеждой, зарядными устройствами для гаджетов, туалетными принадлежностями, основными лекарствами. Остальные жильцы поехали к родственникам или друзьям.Мэр Чэнь Чжичан принес соболезнования семьям погибших и заявил, что власти создали специальную следственную группу, которая занимается тщательным расследованием причин пожара."Мы будем в полной мере сотрудничать для выяснения всех фактов, со всей строгостью и в соответствии с законом и правилами привлечем к ответственности тех, кто пренебрег своими служебными обязанностями", - заявил градоначальник.Во многих домах и жилых комплексах в городах Китая для велосипедов и электрических мопедов оборудованы специальные парковки, где можно в том числе воспользоваться зарядкой. Часто дома ставят специальные зарядные станции, но нередки случаи, когда для этих нужд служат протянутые из здания удлинители не всегда лучшего качества.Обеспечение пожарной безопасности, особенно в высотных зданиях в Китае, нередко вызывает критику, часты случаи, когда в жилых домах или коммерческих зданиях выходы на лестницу могут оказаться заблокированными, а сами лестницы завалены посторонними предметами.

https://ria.ru/20240216/aes-1927747989.html

https://ria.ru/20240223/pozhar-1929197479.html

https://ria.ru/20240224/venesuela-1929232003.html

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в мире, нанкин, китай, цзянсу