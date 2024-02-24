https://ria.ru/20240224/politseyskie-1929324938.html

На выставке в Париже пострадали восемь полицейских, пишут СМИ

На выставке в Париже пострадали восемь полицейских, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2024

На выставке в Париже пострадали восемь полицейских, пишут СМИ

Восемь полицейских получили ранения в Париже в ходе обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства, сообщает газета Figaro со ссылкой на префекта... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T23:56

2024-02-24T23:56

2024-02-24T23:56

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Восемь полицейских получили ранения в Париже в ходе обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства, сообщает газета Figaro со ссылкой на префекта полиции Парижа Лорана Нуньеза. "Префект полиции Парижа Лоран Нуньез говорит о восьми раненых, в том числе двух получивших серьезные повреждения", - пишет газета. Отмечается, что французские силовики задержали шесть человек в ходе выставки, в том числе трех за нападение на представителей государственной власти. Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что более 1000 полицейских были задействованы для обеспечения безопасности выставки сельского хозяйства в Париже в ходе визита президента Эммануэля Макрона. Как передавал корреспондент РИА Новости, ранее несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240224/stychki-1929294148.html

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, эммануэль макрон