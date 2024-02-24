На выставке в Париже пострадали восемь полицейских, пишут СМИ
Figaro: на сельскохозяйственной выставке в Париже пострадали восемь полицейских
© AP Photo / Pool/Ludovic MarinФермеры дерутся с охраной на Международной сельскохозяйственной выставке во Франции
© AP Photo / Pool/Ludovic Marin
Фермеры дерутся с охраной на Международной сельскохозяйственной выставке во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Восемь полицейских получили ранения в Париже в ходе обеспечения безопасности на выставке сельского хозяйства, сообщает газета Figaro со ссылкой на префекта полиции Парижа Лорана Нуньеза.
"Префект полиции Парижа Лоран Нуньез говорит о восьми раненых, в том числе двух получивших серьезные повреждения", - пишет газета.
Отмечается, что французские силовики задержали шесть человек в ходе выставки, в том числе трех за нападение на представителей государственной власти.
Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что более 1000 полицейских были задействованы для обеспечения безопасности выставки сельского хозяйства в Париже в ходе визита президента Эммануэля Макрона.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ранее несколько сотен разъяренных фермеров прорвали полицейский кордон и ворвались в павильон, где находился Макрон. Они развязали драку и начали закидывать правоохранителей яйцами.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.