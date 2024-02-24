https://ria.ru/20240224/pogoda-1929247909.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.02.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, небольшие дожди, местами мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:26

2024-02-24T09:26

2024-02-24T09:26

москва

михаил леус

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1926010064_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_bf3a1655bf3d913fb55e670c89c6849d.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди, местами мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что в субботу столица останется под влиянием теплого сектора далёкого атлантического циклона. "В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. В Москве сегодня плюс 1-3 градуса, на территории области от минус 1 до плюс 4 градусов", - рассказал Леус. Специалист сообщил, что ветер будет дуть южный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода