https://ria.ru/20240224/pogoda-1929247909.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, небольшие дожди, местами мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:26
2024-02-24T09:26
2024-02-24T09:26
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди, местами мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что в субботу столица останется под влиянием теплого сектора далёкого атлантического циклона. "В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. В Москве сегодня плюс 1-3 градуса, на территории области от минус 1 до плюс 4 градусов", - рассказал Леус. Специалист сообщил, что ветер будет дуть южный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидают дожди со снегом и до плюс трех градусов