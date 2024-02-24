Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/pogoda-1929247909.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 24.02.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, небольшие дожди, местами мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:26
2024-02-24T09:26
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1926010064_0:299:3072:2027_1920x0_80_0_0_bf3a1655bf3d913fb55e670c89c6849d.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди, местами мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик уточнил, что в субботу столица останется под влиянием теплого сектора далёкого атлантического циклона. "В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. В Москве сегодня плюс 1-3 градуса, на территории области от минус 1 до плюс 4 градусов", - рассказал Леус. Специалист сообщил, что ветер будет дуть южный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20240221/vesna-1928850224.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1926010064_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_cc07daa80eff86d094fe6320898918ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидают дожди со снегом и до плюс трех градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖенщина стоит на дороге во время снегопада в Москве
Женщина стоит на дороге во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Женщина стоит на дороге во время снегопада в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшие дожди, местами мокрый снег, гололедица и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что в субботу столица останется под влиянием теплого сектора далёкого атлантического циклона.
"В регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом, на дорогах и тротуарах возможна гололедица. В Москве сегодня плюс 1-3 градуса, на территории области от минус 1 до плюс 4 градусов", - рассказал Леус.
Специалист сообщил, что ветер будет дуть южный, порывистый со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Синоптик предсказал неустойчивую весну в Москве
21 февраля, 21:15
 
МоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала