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Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году - РИА Новости, 24.02.2024
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19:08 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/podderzhka-1929303389.html
Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году
Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году - РИА Новости, 24.02.2024
Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году
Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 3,02 миллиарда канадских долларов (2,24 миллиарда долларов США), сообщил канадский... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:08
2024-02-24T19:08
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в мире
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джастин трюдо
владимир зеленский
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 3,02 миллиарда канадских долларов (2,24 миллиарда долларов США), сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "Канада предоставит 3,02 миллиарда долларов критической финансовой и военной поддержки в 2024 году", - сказал Трюдо на пресс-конференции в Киеве. Трюдо в субботу посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Киев и Оттава заключили соглашение в области безопасности. Трансляцию пресс-конференции вел в соцсетях офис главы Еврокомиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, сергей лавров, еврокомиссия, нато
Украина, Россия, В мире, Канада, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Еврокомиссия, НАТО
Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году

Трюдо: Канада выделит Украине в 2024 году $2,2 млрд финансовой и военной помощи

© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 3,02 миллиарда канадских долларов (2,24 миллиарда долларов США), сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
«
"Канада предоставит 3,02 миллиарда долларов критической финансовой и военной поддержки в 2024 году", - сказал Трюдо на пресс-конференции в Киеве.
Трюдо в субботу посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Киев и Оттава заключили соглашение в области безопасности.
Трансляцию пресс-конференции вел в соцсетях офис главы Еврокомиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаРоссияВ миреКанадаДжастин ТрюдоВладимир ЗеленскийСергей ЛавровЕврокомиссияНАТО
 
 
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