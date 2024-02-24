https://ria.ru/20240224/podderzhka-1929303389.html

Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году

Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году - РИА Новости, 24.02.2024

Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году

Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 3,02 миллиарда канадских долларов (2,24 миллиарда долларов США), сообщил канадский... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:08

2024-02-24T19:08

2024-02-24T19:08

украина

россия

в мире

канада

джастин трюдо

владимир зеленский

сергей лавров

еврокомиссия

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 3,02 миллиарда канадских долларов (2,24 миллиарда долларов США), сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. "Канада предоставит 3,02 миллиарда долларов критической финансовой и военной поддержки в 2024 году", - сказал Трюдо на пресс-конференции в Киеве. Трюдо в субботу посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Киев и Оттава заключили соглашение в области безопасности. Трансляцию пресс-конференции вел в соцсетях офис главы Еврокомиссии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240220/avdeevka-1928365548.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, в мире, канада, джастин трюдо, владимир зеленский, сергей лавров, еврокомиссия, нато