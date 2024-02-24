Канада выделит Украине более двух миллиардов долларов в этом году
Трюдо: Канада выделит Украине в 2024 году $2,2 млрд финансовой и военной помощи
© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада в 2024 году окажет Украине военную и финансовую поддержку на 3,02 миллиарда канадских долларов (2,24 миллиарда долларов США), сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
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"Канада предоставит 3,02 миллиарда долларов критической финансовой и военной поддержки в 2024 году", - сказал Трюдо на пресс-конференции в Киеве.
Трюдо в субботу посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Киев и Оттава заключили соглашение в области безопасности.
Трансляцию пресс-конференции вел в соцсетях офис главы Еврокомиссии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.