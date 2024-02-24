Красносельский заявил о снижении таможенных платежей, получаемых ПМР
Красносельский: таможенные платежи ПМР снизились на 18% из-за пошлин Молдавии
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время интервью РИА Новости
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время интервью РИА Новости. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18% из-за введения Молдавией таможенных пошлин, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
"Про влияние пошлин на приднестровскую экономику лучше всего скажет объективная статистика начала текущего года. На более чем три четверти упал торговый оборот предприятия "Электромаш", которому запрещают экспортировать грузы, на четверть снизился импорт медикаментов. Индивидуальные предприниматели на 65% меньше ввозят одежду и обувь, наполовину – игрушек и спортинвентаря. В результате таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18%", - сказал Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.