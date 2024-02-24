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В Пентагоне рассказали о расследовании нарушений при поставках оружия Киеву - РИА Новости, 24.02.2024
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14:31 24.02.2024 (обновлено: 14:36 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/pentagon-1929274939.html
В Пентагоне рассказали о расследовании нарушений при поставках оружия Киеву
В Пентагоне рассказали о расследовании нарушений при поставках оружия Киеву - РИА Новости, 24.02.2024
В Пентагоне рассказали о расследовании нарушений при поставках оружия Киеву
Министерство обороны США проводит десятки уголовных расследований из-за нарушений при поставках оружия Украине, в том числе, в связи с мошенничеством при... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:31
2024-02-24T14:36
в мире
украина
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Министерство обороны США проводит десятки уголовных расследований из-за нарушений при поставках оружия Украине, в том числе, в связи с мошенничеством при закупках, подменой продукции, кражей, мошенничеством и коррупцией, заявил главный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Его слова цитирует Блумберг."Мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также использования не по назначению", - цитирует портал слова Сторча с брифинга, посвященного расследованиям о нарушениях при поставках американской военной помощи на Украину. Всего, по данным главного инспектора, министерство обороны США открыло свыше 50 уголовных расследований по перечисленным нарушениям. Он также уточнил, что некоторые из расследований проводятся в отношении подрядчиков ведомства. Кроме того, Сторч предупредил о предстоящем увеличении числа расследований, в связи с тем объемом и скоростью поставок, которые имели место. Ранее в феврале управление главного инспектора Роберта Сторча заявило, что США отправили Украине бронетехнику и системы ПВО без каких-либо планов по их дальнейшему техобслуживанию и долгосрочной эксплуатации. Кроме того, Пентагон изначально предоставил Киеву лишь ограниченные запасы запчастей к ним. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20240208/postavki-1926269237.html
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в мире, украина, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, дмитрий песков, россия, сша
В мире, Украина, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Дмитрий Песков, Россия, США
В Пентагоне рассказали о расследовании нарушений при поставках оружия Киеву

Пентагон ведет десятки расследований нарушений при поставках оружия Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Министерство обороны США проводит десятки уголовных расследований из-за нарушений при поставках оружия Украине, в том числе, в связи с мошенничеством при закупках, подменой продукции, кражей, мошенничеством и коррупцией, заявил главный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Его слова цитирует Блумберг.
"Мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также использования не по назначению", - цитирует портал слова Сторча с брифинга, посвященного расследованиям о нарушениях при поставках американской военной помощи на Украину.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине
8 февраля, 21:22
Всего, по данным главного инспектора, министерство обороны США открыло свыше 50 уголовных расследований по перечисленным нарушениям. Он также уточнил, что некоторые из расследований проводятся в отношении подрядчиков ведомства.
Кроме того, Сторч предупредил о предстоящем увеличении числа расследований, в связи с тем объемом и скоростью поставок, которые имели место.
Ранее в феврале управление главного инспектора Роберта Сторча заявило, что США отправили Украине бронетехнику и системы ПВО без каких-либо планов по их дальнейшему техобслуживанию и долгосрочной эксплуатации. Кроме того, Пентагон изначально предоставил Киеву лишь ограниченные запасы запчастей к ним.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
США продолжают поставки военного оборудования Украине, заявил Пентагон
6 февраля, 22:57
 
В миреУкраинаСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОДмитрий ПесковРоссияСША
 
 
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