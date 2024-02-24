https://ria.ru/20240224/parlamentarii-1929301625.html

Гетта: парламентариям Беларуси и России нужно мобилизоваться и ускориться

Гетта: парламентариям Беларуси и России нужно мобилизоваться и ускориться - РИА Новости, 24.02.2024

Гетта: парламентариям Беларуси и России нужно мобилизоваться и ускориться

Член Парламентского собрания Союза Беларуси и России Антон Гетта заявил, что Союзное государство в первую очередь должно решить вопросы продовольственной... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:47

2024-02-24T18:47

2024-02-24T18:58

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

минск

антон гетта

евросоюз

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Член Парламентского собрания Союза Беларуси и России Антон Гетта заявил, что Союзное государство в первую очередь должно решить вопросы продовольственной безопасности. Об этом сообщает Sputnik Беларусь. Досрочное голосование проходит в Беларуси с 20 по 24 февраля, а 25 февраля состоится основной день голосования. В стране выбирают депутатов в Палату представителей и в местные советы. Всего в республике образовано 5411 избирательных участков, в Минске их почти 700. Наблюдатели Парламентского собрания Союза Беларуси и России активно работают на участках. "Я посетил более 10 участков. Могу сказать, что все организовано что ни на есть на высоте. Все проходит спокойно, добродушно. Люди с улыбкой на лице голосуют, организовано все, как положено по правилам, по закону", - сказал Гетта. Также наблюдатель поделился самым сильным впечатлением, встречей которая тронула его до глубины души. "Я заметил, что мало заявок на выездное голосование. И вот почему. В этот исторический для Беларуси момент люди приходят на участки лично. Я встретил подполковника, ветерана Великой Отечественной войны, которому далеко за девяносто, но он с правнучкой пришел на участок для голосования. Я пожал руку и обнял уважаемого человека, который сражался за нашу общую страну – СССР, победил фашизм", - рассказал Гетта. Наблюдатель отметил, что спокойные выборы в Беларуси, очевидно, не устраивают Запад. Укрепление Беларуси, а вместе с ней и всего Союзного государства идет вразрез их интересам. Ключевую роль в этом сыграли экономические санкции в отношении Беларуси и России. В результате сами страны ЕС понесли колоссальные убытки, а наши страны в Союзном государстве получили новый импульс для развития. Но важно не упустить время. "Сейчас стоит задача мобилизоваться и все процессы ускорить. Насколько возможно", - подчеркнул депутат. Он отметил, что сейчас необходимо мобилизоваться вместе с коллегами из правительства двух стран и начать конкретную реализацию программ. "28 программ у нас действует, реализуется, чтобы были ощутимые понятные результаты для людей, для интересов государств", - отметил депутат. Гетта акцентировал внимание на том, что в первую очередь необходимо решить вопрос продовольственной безопасности Союза Беларуси и России. В этом ключе он отметил белорусский опыт, прорывные научные разработки ученых Национальной академии наук Беларуси. Новые сорта злаковых и других культур, технологии в животноводстве и переработке сырья позволят полностью насытить внутренний рынок и поставлять продукцию на экспорт в третьи страны. Так же он выразил мнение, но новый мировой тренд – производство искусственного продовольствия, "мяса из пробирки", – скорее всего не приживется в России и Беларуси, поскольку "у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить жителей натуральным продуктами".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, минск, антон гетта, евросоюз