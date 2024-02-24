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Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/osvobozhdenie-1929254589.html
Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины
Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины - РИА Новости, 24.02.2024
Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что с учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть освобождены. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:01
2024-02-24T11:01
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
запорожская область
черное море
россия
украина
одесская область
николаевская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что с учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть освобождены. "С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это - очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, следует учитывать значительные сложности при продвижении войск вдоль черноморского побережья - там череда малопроходимых лиманов. "Также не будем забывать о необходимости форсирования Днепра. Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления", - подчеркнул сенатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240222/odessa-1928898854.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
запорожская область
черное море
россия
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одесская область
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дмитрий рогозин, запорожская область, черное море, россия, украина, одесская область, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Запорожская область, Черное море, Россия, Украина, Одесская область, Николаевская область
Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины

Рогозин: с учетом угроз флоту Одесскую и Николаевскую области нужно освободить

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что с учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть освобождены.
"С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это - очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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При этом, по его словам, следует учитывать значительные сложности при продвижении войск вдоль черноморского побережья - там череда малопроходимых лиманов.
"Также не будем забывать о необходимости форсирования Днепра. Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления", - подчеркнул сенатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинЗапорожская областьЧерное мореРоссияУкраинаОдесская областьНиколаевская область
 
 
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