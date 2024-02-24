https://ria.ru/20240224/osvobozhdenie-1929254589.html

Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины

Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины - РИА Новости, 24.02.2024

Рогозин призвал освободить причерноморские регионы Украины

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что с учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть освобождены. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:01

2024-02-24T11:01

2024-02-24T11:01

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

запорожская область

черное море

россия

украина

одесская область

николаевская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что с учетом военных угроз в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть освобождены. "С учетом военных угроз Черноморскому флоту и российскому судоходству в Черном море Одесская и Николаевская области должны быть также освобождены. И это - очевидный факт, продиктованный также необходимостью выйти на границы с Приднестровской Молдавской Республикой, абсолютное большинство населения которой неоднократно на референдумах голосовало за вхождение в состав России", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. При этом, по его словам, следует учитывать значительные сложности при продвижении войск вдоль черноморского побережья - там череда малопроходимых лиманов. "Также не будем забывать о необходимости форсирования Днепра. Поэтому для войск предпочтительнее двигаться на Одессу и Николаев не с востока, а с севера, что, уверен, рассматривается Генштабом в ходе разработки операции и последовательности ее осуществления", - подчеркнул сенатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240222/odessa-1928898854.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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россия

украина

одесская область

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий рогозин, запорожская область, черное море, россия, украина, одесская область, николаевская область