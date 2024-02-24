https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html

Тысячи по всей линии фронта. СМИ раскрыли, что применила Россия на Украине

Тысячи по всей линии фронта. СМИ раскрыли, что применила Россия на Украине - РИА Новости, 24.02.2024

Тысячи по всей линии фронта. СМИ раскрыли, что применила Россия на Украине

Российские военные используют тысячи единиц артиллерийских орудий на Украине, благодаря которым они отбрасывают ВСУ с их позиций, написал военный обозреватель... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:07

2024-02-24T09:07

2024-02-24T09:07

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские военные используют тысячи единиц артиллерийских орудий на Украине, благодаря которым они отбрасывают ВСУ с их позиций, написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для британского издания The Telegraph."Если нужен повод для паники из-за российского оружия, то это нужно делать из-за тысяч гаубиц и ракетных установок, которые полумиллионная российская армия на Украине использует по всей линии фронта в ходе масштабного конфликта между двумя странами", — указал эксперт, комментируя сообщения западных СМИ о якобы планах Москвы разместить ядерное оружие в космосе.По его словам, именно благодаря широкому использованию артиллерии российские военные систематически уничтожают украинские силы на их позициях и затем отбрасывают их все дальше на запад.Экс отметил, что подразделения ВСУ бежали из Авдеевки как раз из-за преимущества ВС России в количестве артиллерийских единиц на фронте.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. На Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях российская армия выбила противника из сел Веселое, Крахмальное и Табаевка.Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.

https://ria.ru/20240223/predlozhenie-1929154073.html

https://ria.ru/20240223/vsu-1929143095.html

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в мире, авдеевка, украина, москва, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, политика