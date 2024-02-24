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Минобороны оценило эффективность беспилотников "Орлан-30" в Авдеевке - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:12 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/orlan-1929239809.html
Минобороны оценило эффективность беспилотников "Орлан-30" в Авдеевке
Минобороны оценило эффективность беспилотников "Орлан-30" в Авдеевке - РИА Новости, 24.02.2024
Минобороны оценило эффективность беспилотников "Орлан-30" в Авдеевке
Разведывательные беспилотники "Орлан-30" хорошо зарекомендовали себя в ходе освобождения Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:12
2024-02-24T08:12
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
авдеевка
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Разведывательные беспилотники "Орлан-30" хорошо зарекомендовали себя в ходе освобождения Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе освобождения населенного пункта Авдеевка очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Авдеевка
Минобороны оценило эффективность беспилотников "Орлан-30" в Авдеевке

МО: БПЛА "Орлан-30" хорошо зарекомендовали себя при освобождении Авдеевки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Разведывательные беспилотники "Орлан-30" хорошо зарекомендовали себя в ходе освобождения Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе освобождения населенного пункта Авдеевка очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30", - говорится в сообщении.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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