https://ria.ru/20240224/orlan-1929239809.html

Минобороны оценило эффективность беспилотников "Орлан-30" в Авдеевке

Минобороны оценило эффективность беспилотников "Орлан-30" в Авдеевке - РИА Новости, 24.02.2024

Минобороны оценило эффективность беспилотников "Орлан-30" в Авдеевке

Разведывательные беспилотники "Орлан-30" хорошо зарекомендовали себя в ходе освобождения Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:12

2024-02-24T08:12

2024-02-24T08:12

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

авдеевка

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Разведывательные беспилотники "Орлан-30" хорошо зарекомендовали себя в ходе освобождения Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе освобождения населенного пункта Авдеевка очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30", - говорится в сообщении.

авдеевка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, авдеевка