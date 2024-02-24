https://ria.ru/20240224/obstrely-1929259394.html

Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ

Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024

Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 30 снарядов из артиллерии, 10 из гранатомета и 200 патронов из пулемета... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:58

2024-02-24T11:58

2024-02-24T11:58

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 30 снарядов из артиллерии, 10 из гранатомета и 200 патронов из пулемета Калашникова, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, 23 февраля украинские военные произвели обстрел четырех приграничных районов, выпустив 57 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Также были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе, и один украинский беспилотник был сбит системой ПВО. По сообщениям от главы региона, среди мирных жителей пострадавших нет. Наиболее значительные обстрелы были зафиксированы в селе Щетиновка Белгородского района. Согласно данным сводок, ранее в феврале это село было атаковано четыре раза: 1 февраля - 6 атак с использованием дронов, и 14, 17 и 19 февраля – по одной атаке каждый раз с беспилотника. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет… В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник атаковал с помощью двух БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Дроновка на инфраструктурный объект связи с дрона сброшено самодельное взрывное устройство. По селу Замостье выпущено 3 минометных снаряда. Село Антоновка атаковано с помощью дрона-камикадзе. В селе Ломное системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки поврежден автомобиль и забор частного жилого домовладения. Под минометный обстрел попал хутор Панков – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена газовая труба. По поселку Красное выпущено 5 минометных снарядов. Также в поселке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240219/obstrel-1928198752.html

https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html

белгородский район

белгородская область

шебекино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия