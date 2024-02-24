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Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:58 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/obstrely-1929259394.html
Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ
Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 30 снарядов из артиллерии, 10 из гранатомета и 200 патронов из пулемета... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:58
2024-02-24T11:58
специальная военная операция на украине
белгородский район
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 30 снарядов из артиллерии, 10 из гранатомета и 200 патронов из пулемета Калашникова, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, 23 февраля украинские военные произвели обстрел четырех приграничных районов, выпустив 57 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Также были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе, и один украинский беспилотник был сбит системой ПВО. По сообщениям от главы региона, среди мирных жителей пострадавших нет. Наиболее значительные обстрелы были зафиксированы в селе Щетиновка Белгородского района. Согласно данным сводок, ранее в феврале это село было атаковано четыре раза: 1 февраля - 6 атак с использованием дронов, и 14, 17 и 19 февраля – по одной атаке каждый раз с беспилотника. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет… В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник атаковал с помощью двух БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Дроновка на инфраструктурный объект связи с дрона сброшено самодельное взрывное устройство. По селу Замостье выпущено 3 минометных снаряда. Село Антоновка атаковано с помощью дрона-камикадзе. В селе Ломное системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. "В Шебекинском городском округе в городе Шебекино с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки поврежден автомобиль и забор частного жилого домовладения. Под минометный обстрел попал хутор Панков – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена газовая труба. По поселку Красное выпущено 5 минометных снарядов. Также в поселке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства", - уточнил глава региона. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240219/obstrel-1928198752.html
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белгородский район, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ

ВСУ за сутки выпустили по белгородскому селу Щетиновка 40 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по селу Щетиновка Белгородского района 30 снарядов из артиллерии, 10 из гранатомета и 200 патронов из пулемета Калашникова, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, 23 февраля украинские военные произвели обстрел четырех приграничных районов, выпустив 57 снарядов, включая шесть взрывных устройств, сброшенных с дронов. Также были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе, и один украинский беспилотник был сбит системой ПВО. По сообщениям от главы региона, среди мирных жителей пострадавших нет. Наиболее значительные обстрелы были зафиксированы в селе Щетиновка Белгородского района. Согласно данным сводок, ранее в феврале это село было атаковано четыре раза: 1 февраля - 6 атак с использованием дронов, и 14, 17 и 19 февраля – по одной атаке каждый раз с беспилотника.
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"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 30 артиллерийских снарядов, 10 гранатометных выстрелов и 200 патронов из пулемета Калашникова. Пострадавших и разрушений нет… В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник атаковал с помощью двух БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Грайворонском округе в селе Дроновка на инфраструктурный объект связи с дрона сброшено самодельное взрывное устройство. По селу Замостье выпущено 3 минометных снаряда. Село Антоновка атаковано с помощью дрона-камикадзе. В селе Ломное системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа.
«
"В Шебекинском городском округе в городе Шебекино с БПЛА сброшено 2 взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки поврежден автомобиль и забор частного жилого домовладения. Под минометный обстрел попал хутор Панков – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена газовая труба. По поселку Красное выпущено 5 минометных снарядов. Также в поселке с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства", - уточнил глава региона.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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