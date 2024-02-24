https://ria.ru/20240224/obstrel-1929278491.html

В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела

В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 24.02.2024

В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела

Пять сёл приграничного Кореневского района Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:58

2024-02-24T14:58

2024-02-24T14:58

специальная военная операция на украине

курская область

украина

роман старовойт

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Пять сёл приграничного Кореневского района Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Приграничный Кореневский район Курской области был обстрелян со стороны Украины утром в субботу. "После обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно", - сообщил Старовойт. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240224/obstrely-1929259394.html

https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, украина, роман старовойт, происшествия