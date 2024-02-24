https://ria.ru/20240224/obstrel-1929278491.html
В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела
В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 24.02.2024
В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела
Пять сёл приграничного Кореневского района Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:58
2024-02-24T14:58
2024-02-24T14:58
специальная военная операция на украине
курская область
украина
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Пять сёл приграничного Кореневского района Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Приграничный Кореневский район Курской области был обстрелян со стороны Украины утром в субботу. "После обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно", - сообщил Старовойт. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240224/obstrely-1929259394.html
https://ria.ru/20240222/obstrel-1928954952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела
Пять приграничных курских сел остались без электричества после обстрела ВСУ
ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости.
Пять сёл приграничного Кореневского района Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале
.
Приграничный Кореневский район Курской области был обстрелян со стороны Украины утром в субботу.
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"После обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно", - сообщил Старовойт.
Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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