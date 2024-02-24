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В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:58 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/obstrel-1929278491.html
В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела
В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 24.02.2024
В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела
Пять сёл приграничного Кореневского района Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:58
2024-02-24T14:58
специальная военная операция на украине
курская область
украина
роман старовойт
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Пять сёл приграничного Кореневского района Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. Приграничный Кореневский район Курской области был обстрелян со стороны Украины утром в субботу. "После обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно", - сообщил Старовойт. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240224/obstrely-1929259394.html
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курская область
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курская область, украина, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области пять сел остались без света из-за обстрела

Пять приграничных курских сел остались без электричества после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Пять сёл приграничного Кореневского района Курской области остались без электричества после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
Приграничный Кореневский район Курской области был обстрелян со стороны Украины утром в субботу.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Гладков рассказал об обстрелах региона со стороны ВСУ
11:58
"После обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка. Ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно", - сообщил Старовойт.
Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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