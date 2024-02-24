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При пожаре в Новосибирске погибли два человека
При пожаре в Новосибирске погибли два человека - РИА Новости, 24.02.2024
При пожаре в Новосибирске погибли два человека
Два человека погибли и еще пятеро пострадали в ночь на субботу на пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает ГУМЧС по Новосибирской... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:19
2024-02-24T05:19
2024-02-24T05:19
происшествия
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 24 фев – РИА Новости. Два человека погибли и еще пятеро пострадали в ночь на субботу на пожаре в одной из квартир пятиэтажного дома в Новосибирске, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области. По данным ведомства, сообщение о пожаре на четвертом этаже пятиэтажного дома в Дзержинском районе по улице Адриена Лежена поступило в 01.27 (21.07 мск пятницы). Через несколько минут первые пожарные расчеты уже были на месте вызова и за 50 минут ликвидировали открытое горение. Предварительная площадь пожара составляет 40 квадратных метров - горела квартира по всей площади. "Из соседних квартир сотрудники МЧС России спасли девять человек при помощи спасательных устройств. Из них семья: двое взрослых и двое детей не пострадали. Остальным пятерым жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении. Во время проведения работ пожарные обнаружили двух человек без признаков жизни. Один из них находился в горящей квартире. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. До прибытия пожарных 17 человек эвакуировались самостоятельно, не пострадали. Для них развернули пункт временного размещения на базе детского сада, добавили в главке МЧС.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Дзержинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Новосибирске погибли два человека
При пожаре в Новосибирске погибли двое, пять человек пострадали