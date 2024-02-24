https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html
Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС
Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС - РИА Новости, 24.02.2024
Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС
Постпред России Василий Небензя заявил в начале заседания Совета безопасности ООН по Украине, что не намерен выслушивать выступления всех записавшихся... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T00:34
2024-02-24T00:34
2024-02-24T00:51
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Постпред России Василий Небензя заявил в начале заседания Совета безопасности ООН по Украине, что не намерен выслушивать выступления всех записавшихся европейских представителей, так как их речи написаны под копирку."Мы с вами находимся в переполненном зале, переполнен не только зал, но и список выступающих не членов Совета безопасности, которые именуют себя министрами иностранных дел европейских стран. В ЕС за редким исключением нет самостоятельной страновой внешней политики",- сказал Небензя.Соответственно, по его словам, нет и министров иностранных дел, "а есть чиновники, выдающие себя за таковых". "Вся внешняя политика Евросоюза находится в руках Брюсселя, а Брюссель в свою очередь находится в руках Вашингтона", - указал он."Ответьте мне на риторический вопрос: какую добавленную стоимость будут иметь написанные под копирку выступления этих чиновников, кроме возможности покрасоваться на телеэкранах своих стран, выражая безоговорочную непоколебимую поддержку своим киевским клиентам?" - сказал Небензя.Он заметил, что в Нью-Йорке есть представитель ЕС при ООН. "Он мог бы высказаться от всех", - добавил он.
https://ria.ru/20240224/matvienko-1929223295.html
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в мире, россия, украина, брюссель, василий небензя, евросоюз, оон
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Василий Небензя, Евросоюз, ООН
Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС
Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС в Совбезе ООН