https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224230.html

Небензя назвал условие сохранения Украины

Небензя назвал условие сохранения Украины - РИА Новости, 24.02.2024

Небензя назвал условие сохранения Украины

Сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T00:25

2024-02-24T00:25

2024-02-24T09:05

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя."Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России. Именно на достижение этих целей направлена наша СВО", — сказал он.Как указал дипломат, за Западом остается выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она "умеет делать", или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл и они попытаются спасти хотя бы что-то от Украины.Ранее дипломат на заседании Генассамблеи ООН заявил, что временно оккупированных территорий Украины не существует, а есть новые российские регионы: Крым, Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области.Он также предупредил, что коллективному Западу придется отвечать за сделанное с Украиной, и назвал "формулу мира" Владимира Зеленского фальшивкой, на которую не стоит тратить время.Небензя подчеркнул, что если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, то цели СВО все равно будут достигнуты.

https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929194239.html

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html

https://ria.ru/20240212/donbass-1926953836.html

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в мире, украина, россия, василий небензя, оон, владимир зеленский, владимир путин, генеральная ассамблея оон