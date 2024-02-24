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Небензя назвал условие сохранения Украины - РИА Новости, 24.02.2024
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00:25 24.02.2024 (обновлено: 09:05 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224230.html
Небензя назвал условие сохранения Украины
Небензя назвал условие сохранения Украины - РИА Новости, 24.02.2024
Небензя назвал условие сохранения Украины
Сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T00:25
2024-02-24T09:05
в мире
украина
россия
василий небензя
оон
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя.&quot;Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России. Именно на достижение этих целей направлена наша СВО&quot;, — сказал он.Как указал дипломат, за Западом остается выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она "умеет делать", или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл и они попытаются спасти хотя бы что-то от Украины.Ранее дипломат на заседании Генассамблеи ООН заявил, что временно оккупированных территорий Украины не существует, а есть новые российские регионы: Крым, Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области.Он также предупредил, что коллективному Западу придется отвечать за сделанное с Украиной, и назвал "формулу мира" Владимира Зеленского фальшивкой, на которую не стоит тратить время.Небензя подчеркнул, что если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, то цели СВО все равно будут достигнуты.
https://ria.ru/20240223/genassambleya-1929194239.html
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html
https://ria.ru/20240212/donbass-1926953836.html
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в мире, украина, россия, василий небензя, оон, владимир зеленский, владимир путин, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Россия, Василий Небензя, ООН, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН
Небензя назвал условие сохранения Украины

Постпред в ООН Небензя: Украина как государство не должна угрожать России

© AP Photo / Yuki IwamuraЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Сохранить Украину в каком-то виде пока возможно, но это должна быть мирная и нейтральная страна, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя.
«

"Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России. Именно на достижение этих целей направлена наша СВО", — сказал он.

Заседание Генассамблеи ООН, 23 февраля 2024 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Небензя и Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН
Вчера, 19:29
Как указал дипломат, за Западом остается выбор: придется ли Москве воевать ради этого до конца, как она "умеет делать", или же в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе все-таки возобладает здравый смысл и они попытаются спасти хотя бы что-то от Украины.
Ранее дипломат на заседании Генассамблеи ООН заявил, что временно оккупированных территорий Украины не существует, а есть новые российские регионы: Крым, Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Небензя заявил, что не будет выслушивать представителей ЕС
00:34
Он также предупредил, что коллективному Западу придется отвечать за сделанное с Украиной, и назвал "формулу мира" Владимира Зеленского фальшивкой, на которую не стоит тратить время.
Небензя подчеркнул, что если не будет настоящих переговоров, основанных на реальной оценке ситуации на земле, то цели СВО все равно будут достигнуты.
Василий Небензя
Киев ответит в суде по обвинению в геноциде в Донбассе, заявил Небензя
12 февраля, 20:48
 
В миреУкраинаРоссияВасилий НебензяООНВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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