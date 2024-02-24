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"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского - РИА Новости, 24.02.2024
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13:53 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/nastuplenie-1929270676.html
"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского
"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского - РИА Новости, 24.02.2024
"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший об организации нового контрнаступления, неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:53
2024-02-24T13:53
в мире
украина
сша
черное море
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший об организации нового контрнаступления, неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Не может быть никакого контрнаступления. &lt;…&gt; У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?" — возмутился он.Дэвис подчеркнул, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев: они получили западное оружие и прошли обучение. Однако сейчас украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому не может быть и речи о крупной военной кампании, добавил он."Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет", — резюмировал он.Накануне Владимир Зеленский в интервью Fox Newsзаявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации. Он также утверждает, что это наступление "удивит" Россию.
https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html
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в мире, украина, сша, черное море, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, США, Черное море, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского

Офицер Дэвис: Зеленский заблуждается, что может начать новое контрнаступление

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший об организации нового контрнаступления, неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.
"Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?" — возмутился он.
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Дэвис подчеркнул, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев: они получили западное оружие и прошли обучение. Однако сейчас украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому не может быть и речи о крупной военной кампании, добавил он.
"Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет", — резюмировал он.
Накануне Владимир Зеленский в интервью Fox Newsзаявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации. Он также утверждает, что это наступление "удивит" Россию.
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