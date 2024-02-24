https://ria.ru/20240224/nastuplenie-1929270676.html

"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского

"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского - РИА Новости, 24.02.2024

"Это невозможно": в США возмутились из-за нового плана Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший об организации нового контрнаступления, неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:53

2024-02-24T13:53

2024-02-24T13:53

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украина

сша

черное море

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший об организации нового контрнаступления, неадекватно оценивает состояние своей армии, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive."Не может быть никакого контрнаступления. <…> У украинцев даже нет людей, чтобы восполнить понесенные потери, нет возможности начать наступление. Где сотни танков, артиллерия?" — возмутился он.Дэвис подчеркнул, что к предыдущему контрнаступлению ВСУ готовились в течение девяти месяцев: они получили западное оружие и прошли обучение. Однако сейчас украинская армия находится в плачевном состоянии, поэтому не может быть и речи о крупной военной кампании, добавил он."Иррационально полагать, что будет новое наступление. Его не будет", — резюмировал он.Накануне Владимир Зеленский в интервью Fox Newsзаявил, что ВСУ готовят новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации. Он также утверждает, что это наступление "удивит" Россию.

https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

украина

сша

черное море

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в мире, украина, сша, черное море, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр