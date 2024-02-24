https://ria.ru/20240224/moldaviya-1929297589.html

В Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны

В Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны - РИА Новости, 24.02.2024

В Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны

Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, сообщил глава национального оргкомитета... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:00

2024-02-24T18:00

2024-02-24T18:03

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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своем Telegram-канале. "На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" вандалы разрушили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала", - написал Петрович. Он сообщил, что на место происшествия прибыла оперативная группа полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Петрович надеется, что виновные будут привлечены к ответственности. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии.

https://ria.ru/20240130/erevan-1924256932.html

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Дарья Буймова

в мире, кишинев, россия, молдавия