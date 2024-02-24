https://ria.ru/20240224/moldaviya-1929297589.html
В Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны
В Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны - РИА Новости, 24.02.2024
В Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны
Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, сообщил глава национального оргкомитета... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T18:00
2024-02-24T18:00
2024-02-24T18:03
в мире
кишинев
россия
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929297765_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ef844307a755556b9886a8b88374fdb0.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своем Telegram-канале. "На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" вандалы разрушили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала", - написал Петрович. Он сообщил, что на место происшествия прибыла оперативная группа полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Петрович надеется, что виновные будут привлечены к ответственности. Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии.
https://ria.ru/20240130/erevan-1924256932.html
https://ria.ru/20240120/varna-1922480082.html
кишинев
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929297765_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea4a7101bb15e357e288c3f8e81f80d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, россия, молдавия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия
В Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны
Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости.
Вандалы в Кишиневе повредили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского, сообщил глава национального оргкомитета "Победа" и поискового движения республики Алексей Петрович в своем Telegram-канале
.
"На воинском кладбище мемориального комплекса "Вечность" вандалы разрушили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала", - написал Петрович.
В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда
Он сообщил, что на место происшествия прибыла оперативная группа полиции. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Петрович надеется, что виновные будут привлечены к ответственности.
Ранее посольство России
неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением могил и памятников советским солдатам в Молдавии
.
В Варне вернули на место бюст русского дипломата, сбитый вандалами