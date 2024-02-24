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Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов - РИА Новости, 24.02.2024
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12:04 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/moldaviya-1929260040.html
Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов
Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов - РИА Новости, 24.02.2024
Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов
Власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать "необдуманных РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:04
2024-02-24T12:04
в мире
тирасполь
молдавия
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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать "необдуманных шагов", сообщил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ. Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанного ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР. "По имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае необдуманных шагов", - написал Водэ в Telegram-канале, комментируя съезд депутатов Приднестровья. По его словам, Бюро по реинтеграции внимательно следит за ситуацией в Приднестровском регионе, находясь в постоянном контакте с Миссией ОБСЕ и другими международными партнерами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929248388.html
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в мире, тирасполь, молдавия, кишинев, виталий игнатьев, александр коршунов, обсе
В мире, Тирасполь, Молдавия, Кишинев, Виталий Игнатьев, Александр Коршунов, ОБСЕ
Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов

Кишинев ждет, что Тирасполь на съезде депутатов не предпримет необдуманных шагов

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать "необдуманных шагов", сообщил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ.
Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанного ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР.
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"По имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае необдуманных шагов", - написал Водэ в Telegram-канале, комментируя съезд депутатов Приднестровья.
По его словам, Бюро по реинтеграции внимательно следит за ситуацией в Приднестровском регионе, находясь в постоянном контакте с Миссией ОБСЕ и другими международными партнерами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреТираспольМолдавияКишиневВиталий ИгнатьевАлександр КоршуновОБСЕ
 
 
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