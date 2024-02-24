https://ria.ru/20240224/moldaviya-1929260040.html

Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов

Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов - РИА Новости, 24.02.2024

Кишинев предостерег Тирасполь от необдуманных шагов на съезде депутатов

Власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать "необдуманных РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:04

2024-02-24T12:04

2024-02-24T12:04

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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Власти Молдавии внимательно следят за ситуацией в Приднестровье и рассчитывают, что Тирасполь на съезде депутатов Приднестровья не будет принимать "необдуманных шагов", сообщил пресс-секретарь кабмина Даниел Водэ. Ранее председатель Верховного Совета (парламента) непризнанного ПМР Александр Коршунов заявил журналистам, что в Тирасполе 28 февраля пройдет съезд депутатов всех уровней. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что предстоящий съезд обусловлен давлением властей Молдавии на ПМР. "По имеющейся у нас информации, нет оснований полагать, что ситуация в регионе может ухудшиться. Мы убеждены, что Тирасполь осознает последствия, которые он принимает на себя в случае необдуманных шагов", - написал Водэ в Telegram-канале, комментируя съезд депутатов Приднестровья. По его словам, Бюро по реинтеграции внимательно следит за ситуацией в Приднестровском регионе, находясь в постоянном контакте с Миссией ОБСЕ и другими международными партнерами. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240224/pridnestrove-1929248388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тирасполь, молдавия, кишинев, виталий игнатьев, александр коршунов, обсе