Орбиту МКС подняли на три километра
Орбиту МКС подняли на три километра перед полетом корабля "Союз МС-25"
Вид с борта МКС. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали и увеличили на три километра перед полетом корабля "Союз МС-25", сообщил в субботу "Роскосмос".
"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" и приземления "Союза МС-24", запланированных на весну 2024 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-26", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включилась в 03.21 мск и, по предварительным данным Центра управления полетами, проработала более 1050 секунд. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,04 километра и составила 418,72 километров, рассказали в "Роскосмосе".
Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" с космодрома "Байконур" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 21 марта. В основной экипаж входят российский космонавт Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Возвращение на Землю "Союза МС-24" с Новицким, Василевской и астронавтом НАСА Лорал О"Харой, которая уже находится на МКС, планируется 2 апреля.
На МКС сейчас работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского комического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского космического агентства Сатоси Фурукава.
За все время полета МКС проведены 354 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 200 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".