https://ria.ru/20240224/mks-1929232669.html

Орбиту МКС подняли на три километра

Орбиту МКС подняли на три километра - РИА Новости, 24.02.2024

Орбиту МКС подняли на три километра

Орбиту Международной космической станции скорректировали и увеличили на три километра перед полетом корабля "Союз МС-25", сообщил в субботу "Роскосмос". РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T04:13

2024-02-24T04:13

2024-02-24T04:13

олег новицкий

олег кононенко

николай чуб

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Орбиту Международной космической станции скорректировали и увеличили на три километра перед полетом корабля "Союз МС-25", сообщил в субботу "Роскосмос". "Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-25" и приземления "Союза МС-24", запланированных на весну 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-26", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, включилась в 03.21 мск и, по предварительным данным Центра управления полетами, проработала более 1050 секунд. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,04 километра и составила 418,72 километров, рассказали в "Роскосмосе". Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-25" с космодрома "Байконур" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется 21 марта. В основной экипаж входят российский космонавт Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Возвращение на Землю "Союза МС-24" с Новицким, Василевской и астронавтом НАСА Лорал О"Харой, которая уже находится на МКС, планируется 2 апреля. На МКС сейчас работают космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты НАСА Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского комического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского космического агентства Сатоси Фурукава. За все время полета МКС проведены 354 коррекции высоты ее орбиты, в том числе 200 — с помощью двигателей кораблей "Прогресс".

https://ria.ru/20240217/korabl-1927918295.html

https://ria.ru/20240205/mks-1925472426.html

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олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, космос - риа наука, роскосмос, наса