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Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным - РИА Новости, 24.02.2024
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15:10 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/mizulina-1929280132.html
Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным
Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным - РИА Новости, 24.02.2024
Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным
Тюменцы подарили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на встрече со школьниками и студентами лонгслив с фрагментом портрета президента и словами РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:10
2024-02-24T15:10
общество
тюменская область
екатерина мизулина
александр моор
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 24 фев - РИА Новости. Тюменцы подарили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на встрече со школьниками и студентами лонгслив с фрагментом портрета президента и словами "человек, который изменил все", сообщает корреспондент РИА Новости. Подарок для Мизулиной передала региональный координатор федерального проекта "Твой ход" в Тюменской области Ольга Глухова. Бренд одежды со словами губернатора Александра Моора, сказанными им на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, разработало тюменское студенческое сообщество. "Я очень сильно поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина, я горжусь его работой и тем, как он изменил нашу страну за это время. Поэтому я рада носить любой мерч с его изображением", - заявила Екатерина Мизулина журналистам. Екатерина Мизулина в Тюмени находится 23 и 24 февраля. В первый день она встретилась с курсантами и преподавателями Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и посетила фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре". В второй день провела встречу со школьниками и студентами на тему безопасного общения в интернете.
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
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общество, тюменская область, екатерина мизулина, александр моор, тюмень
Общество, Тюменская область, Екатерина Мизулина, Александр Моор, Тюмень
Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным

Тюменцы подарили главе Лиги безопасного интернета Мизулиной мерч с Путиным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 фев - РИА Новости. Тюменцы подарили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на встрече со школьниками и студентами лонгслив с фрагментом портрета президента и словами "человек, который изменил все", сообщает корреспондент РИА Новости.
Подарок для Мизулиной передала региональный координатор федерального проекта "Твой ход" в Тюменской области Ольга Глухова. Бренд одежды со словами губернатора Александра Моора, сказанными им на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, разработало тюменское студенческое сообщество.
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На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина
4 ноября 2023, 11:10
"Я очень сильно поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина, я горжусь его работой и тем, как он изменил нашу страну за это время. Поэтому я рада носить любой мерч с его изображением", - заявила Екатерина Мизулина журналистам.
Екатерина Мизулина в Тюмени находится 23 и 24 февраля. В первый день она встретилась с курсантами и преподавателями Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и посетила фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре". В второй день провела встречу со школьниками и студентами на тему безопасного общения в интернете.
Екатерина Мизулина во время фотографирования со студентами Казанского федерального университета
Мизулина рассказала, куда "ушли" студенты с ее встречи в Казани
10 февраля, 16:35
 
ОбществоТюменская областьЕкатерина МизулинаАлександр МоорТюмень
 
 
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