Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным
Тюменцы подарили главе Лиги безопасного интернета Мизулиной мерч с Путиным
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Директор Лиги Безопасного Интернета, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 24 фев - РИА Новости. Тюменцы подарили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на встрече со школьниками и студентами лонгслив с фрагментом портрета президента и словами "человек, который изменил все", сообщает корреспондент РИА Новости.
Подарок для Мизулиной передала региональный координатор федерального проекта "Твой ход" в Тюменской области Ольга Глухова. Бренд одежды со словами губернатора Александра Моора, сказанными им на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, разработало тюменское студенческое сообщество.
"Я очень сильно поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина, я горжусь его работой и тем, как он изменил нашу страну за это время. Поэтому я рада носить любой мерч с его изображением", - заявила Екатерина Мизулина журналистам.
Екатерина Мизулина в Тюмени находится 23 и 24 февраля. В первый день она встретилась с курсантами и преподавателями Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и посетила фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре". В второй день провела встречу со школьниками и студентами на тему безопасного общения в интернете.