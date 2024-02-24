https://ria.ru/20240224/mizulina-1929280132.html

Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным

Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным - РИА Новости, 24.02.2024

Тюменцы подарили Екатерине Мизулиной лонгслив с Путиным

Тюменцы подарили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на встрече со школьниками и студентами лонгслив с фрагментом портрета президента и словами РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:10

2024-02-24T15:10

2024-02-24T15:10

общество

тюменская область

екатерина мизулина

александр моор

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 24 фев - РИА Новости. Тюменцы подарили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на встрече со школьниками и студентами лонгслив с фрагментом портрета президента и словами "человек, который изменил все", сообщает корреспондент РИА Новости. Подарок для Мизулиной передала региональный координатор федерального проекта "Твой ход" в Тюменской области Ольга Глухова. Бренд одежды со словами губернатора Александра Моора, сказанными им на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, разработало тюменское студенческое сообщество. "Я очень сильно поддерживаю нашего президента Владимира Владимировича Путина, я горжусь его работой и тем, как он изменил нашу страну за это время. Поэтому я рада носить любой мерч с его изображением", - заявила Екатерина Мизулина журналистам. Екатерина Мизулина в Тюмени находится 23 и 24 февраля. В первый день она встретилась с курсантами и преподавателями Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и посетила фестиваль экстремальных видов спорта "Битва на Туре". В второй день провела встречу со школьниками и студентами на тему безопасного общения в интернете.

https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html

https://ria.ru/20240210/mizulina-1926595850.html

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Дарья Буймова

общество, тюменская область, екатерина мизулина, александр моор, тюмень