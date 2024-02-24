https://ria.ru/20240224/mishustin-1929293680.html
Мишустин назвал главу ВС Лебедева настоящим патриотом
Мишустин назвал главу ВС Лебедева настоящим патриотом - РИА Новости, 24.02.2024
Мишустин назвал главу ВС Лебедева настоящим патриотом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив его... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:25
2024-02-24T17:25
2024-02-24T17:25
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив его патриотизм, ответственную гражданскую позицию и вклад в развитие современной судебной системы РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "За годы работы председателем Верховного суда Вячеслав Михайлович проявил себя профессионалом высокого класса, внёс большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества, защиты прав и свобод граждан. Вячеслав Михайлович Лебедев был настоящим патриотом, являлся примером уникальной работоспособности, ответственной гражданской и жизненной позиции", - говорится в телеграмме. Также премьер-министр отметил то уважение, с которым относились коллеги к компетентности, знаниям и доброжелательности Лебедева. Также подчеркивается, что эта утрата - невосполнима для всех, кто знал, ценил и уважал Вячеслава Лебедева. Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лебедева в связи с его кончиной, отметив, что он внес выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вячеслав лебедев, рсфср, михаил мишустин, владимир путин, общество
Россия, Вячеслав Лебедев, РСФСР, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
Мишустин назвал главу ВС Лебедева настоящим патриотом
Мишустин назвал Лебедева примером ответственной гражданской позиции
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив его патриотизм, ответственную гражданскую позицию и вклад в развитие современной судебной системы РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР
с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Путин оценил роль Лебедева в становлении правовой и судебной системы России
"За годы работы председателем Верховного суда Вячеслав Михайлович проявил себя профессионалом высокого класса, внёс большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества, защиты прав и свобод граждан. Вячеслав Михайлович Лебедев был настоящим патриотом, являлся примером уникальной работоспособности, ответственной гражданской и жизненной позиции", - говорится в телеграмме.
Также премьер-министр отметил то уважение, с которым относились коллеги к компетентности, знаниям и доброжелательности Лебедева. Также подчеркивается, что эта утрата - невосполнима для всех, кто знал, ценил и уважал Вячеслава Лебедева.
Ранее президент России Владимир Путин
выразил соболезнования родным и близким Лебедева в связи с его кончиной, отметив, что он внес выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы.
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев