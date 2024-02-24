https://ria.ru/20240224/mishustin-1929293680.html

Мишустин назвал главу ВС Лебедева настоящим патриотом

Мишустин назвал главу ВС Лебедева настоящим патриотом - РИА Новости, 24.02.2024

Мишустин назвал главу ВС Лебедева настоящим патриотом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив его... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:25

2024-02-24T17:25

2024-02-24T17:25

россия

вячеслав лебедев

рсфср

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив его патриотизм, ответственную гражданскую позицию и вклад в развитие современной судебной системы РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "За годы работы председателем Верховного суда Вячеслав Михайлович проявил себя профессионалом высокого класса, внёс большой вклад в становление и развитие современной судебной системы России. Многое сделал для укрепления государственности, демократических основ нашего общества, защиты прав и свобод граждан. Вячеслав Михайлович Лебедев был настоящим патриотом, являлся примером уникальной работоспособности, ответственной гражданской и жизненной позиции", - говорится в телеграмме. Также премьер-министр отметил то уважение, с которым относились коллеги к компетентности, знаниям и доброжелательности Лебедева. Также подчеркивается, что эта утрата - невосполнима для всех, кто знал, ценил и уважал Вячеслава Лебедева. Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лебедева в связи с его кончиной, отметив, что он внес выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав лебедев, рсфср, михаил мишустин, владимир путин, общество