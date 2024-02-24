https://ria.ru/20240224/meloni-1929266391.html

Премьер Италии назвала спецоперацию предпосылкой конфликта в секторе Газа

Премьер Италии назвала спецоперацию предпосылкой конфликта в секторе Газа - РИА Новости, 24.02.2024

Премьер Италии назвала спецоперацию предпосылкой конфликта в секторе Газа

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони полагает, что нападения движения ХАМАС на Израиль бы не произошло, если бы Россия не начала специальную военную операцию... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:16

2024-02-24T13:16

2024-02-24T13:16

в мире

италия

джорджа мелони

украина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РИМ, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони полагает, что нападения движения ХАМАС на Израиль бы не произошло, если бы Россия не начала специальную военную операцию на территории Украины за полтора года до этого. "Если бы Россия не вторглась на Украину, ХАМАС со всей вероятностью не обрушился с такой ​​атакой на Израиль. Было неизбежно, что столь серьезное нарушение международной системы, основанной на праве, причем со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН, будет иметь каскадные последствия для других регионов и участников мира, от Ближнего Востока до Балкан, вплоть до Африки. Это игра, в которую мы играем, и мы должны это осознавать. Если на Украине не будет восстановлена ​​международная законность, вспышки конфликтов будут множиться", - заявила Мелони в интервью газете il Giornale. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Мелони заверила, что завершение конфликта на Украине и достижение "продолжительного и справедливого мира" являются целями, на которые нужно потратить энергию. Мелони подчеркнула, что российскую сторону "можно убедить" сесть за стол переговоров, "только если будет достигнуто равновесие" в боевых действиях. "Это может быть обеспечено только в том случае, если Италия, Европа и Запад продолжат помогать Украине", - сказала премьер. В субботу премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Киев с другими западными лидерам. Мелони как председатель "Большой семерки" проведет первое в году заседание с лидерами формата, в котором участие примет Владимир Зеленский. Перед виртуальным саммитом Мелони проведет двустороннюю встречу с Зеленским, после которой они могут объявить о заключении соглашения по безопасности, которое ранее Киев подписал с Берлином, Парижем и Лондоном.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, джорджа мелони, украина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году