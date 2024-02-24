https://ria.ru/20240224/matvienko-1929265924.html
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти Лебедева
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти Лебедева
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования родным, близким, коллегам председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:08
2024-02-24T13:08
2024-02-24T13:49
валентина матвиенко
вячеслав лебедев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования родным, близким, коллегам председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив, что он внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения. В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Это был человек высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий саму суть права и правосудия, значение их для общества, для государства. Долгие годы возглавляя судебные органы, Верховный Суд, работая, как учёный-юрист, Вячеслав Михайлович внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения, и, в то же время, в сохранение его корневых, неразрывных связей с ключевыми традициями российской юриспруденции, российского правосудия", - приводятся слова Матвиенко в Telegram-канале Совета Федерации. Также она с уверенностью отметила, что долгую и добрую память о Лебедеве сохранят многие поколения отечественных юристов."Вячеслав Михайлович был настоящим патриотом, пользовался непререкаемым авторитетом в среде юристов и глубоким уважением всех, кому довелось с ним работать или общаться", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, вячеслав лебедев, россия, верховный суд рф
Валентина Матвиенко, Вячеслав Лебедев, Россия, Верховный суд РФ
Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти Лебедева
Матвиенко: Лебедев внес вклад в реформирование отечественного правоприменения
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила глубокие соболезнования
родным, близким, коллегам председателя Верховного Суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив, что он внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения.
В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ
Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР
с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
"Это был человек высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий саму суть права и правосудия, значение их для общества, для государства. Долгие годы возглавляя судебные органы, Верховный Суд, работая, как учёный-юрист, Вячеслав Михайлович внёс неоценимый вклад в реформирование отечественного права и правоприменения, и, в то же время, в сохранение его корневых, неразрывных связей с ключевыми традициями российской юриспруденции, российского правосудия", - приводятся слова Матвиенко в Telegram-канале Совета Федерации.
Также она с уверенностью отметила, что долгую и добрую память о Лебедеве сохранят многие поколения отечественных юристов.
"Вячеслав Михайлович был настоящим патриотом, пользовался непререкаемым авторитетом в среде юристов и глубоким уважением всех, кому довелось с ним работать или общаться", - добавила Матвиенко.
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков