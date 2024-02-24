https://ria.ru/20240224/likvidatsiya-1929266531.html

"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке

"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке - РИА Новости, 24.02.2024

"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке

Российские военные уничтожили элитных боевиков "Азова"* в Авдеевке, посланных туда главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T13:17

2024-02-24T13:17

2024-02-24T21:41

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили элитных боевиков "Азова"* в Авдеевке, посланных туда главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон "Азов"*, с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили", — указал эксперт.Макговерн также отметил, что после освобождения Авдеевки Россия практически одержала победу в конфликте на Украине, а надежд на улучшение ситуации для Киева не осталось, поскольку его войска продолжают страдать от нехватки боеприпасов и живой силы.Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.По словам российских военных, позиции в городе пытались удерживать в том числе боевики украинского националистического подразделения – 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"*. Военнослужащий этой бригады Виктор Беляк рассказывал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненых, а дорога в город была усеяна телами украинских солдат.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929254001.html

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в мире, авдеевка, россия, украина, рэй макговерн, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика