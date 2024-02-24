https://ria.ru/20240224/likvidatsiya-1929266531.html
"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке
"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке - РИА Новости, 24.02.2024
"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке
Российские военные уничтожили элитных боевиков "Азова"* в Авдеевке, посланных туда главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T13:17
2024-02-24T13:17
2024-02-24T21:41
в мире
авдеевка
россия
украина
рэй макговерн
александр сырский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили элитных боевиков "Азова"* в Авдеевке, посланных туда главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Сырский немедленно отправил элитное подразделение, неонацистский батальон "Азов"*, с целью помочь войскам в Авдеевке. И что же с ними произошло? Русские их засекли с воздуха и уничтожили", — указал эксперт.Макговерн также отметил, что после освобождения Авдеевки Россия практически одержала победу в конфликте на Украине, а надежд на улучшение ситуации для Киева не осталось, поскольку его войска продолжают страдать от нехватки боеприпасов и живой силы.Вечером 17 февраля Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Авдеевки, где была оборудована одна из самых серьезных фортификаций ВСУ на фронте. Кроме того, российские военные взяли село Победа к югу от Авдеевки.По словам российских военных, позиции в городе пытались удерживать в том числе боевики украинского националистического подразделения – 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе "Азова"*. Военнослужащий этой бригады Виктор Беляк рассказывал, что при отходе с позиций им приказали бросить раненых, а дорога в город была усеяна телами украинских солдат.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240224/plan-1929258083.html
https://ria.ru/20240224/rossiya-1929254001.html
авдеевка
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, россия, украина, рэй макговерн, александр сырский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика
В мире, Авдеевка, Россия, Украина, Рэй Макговерн, Александр Сырский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Политика
"Их послал Сырский". В США раскрыли, кого ВС России уничтожили в Авдеевке
Экс-агент ЦРУ Макговерн: ВС России уничтожили элитных азовцев в Авдеевке