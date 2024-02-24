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Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
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14:00 24.02.2024
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Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
Лидер партии ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Анна Кузнецова выразили соболезнования в связи с кончиной... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:00
2024-02-24T14:00
вячеслав лебедев
леонид слуцкий (политик)
анна кузнецова
госдума рф
верховный суд рф
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Анна Кузнецова выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, отметив, что ушла целая эпоха. Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Ушёл из жизни председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев. Выдающийся человек, положивший жизнь на развитие российской судебной системы. Искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича. С потерей таких людей уходит эпоха", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Кузнецова, в свою очередь, написала у себя в Telegram-канале, что Лебедев почти 35 лет руководил судебной властью, "сначала в РСФСР, а потом и в Российской Федерации". В ходе этого он решал сложнейшие задачи во время "парада суверенитетов" и войны на Северном Кавказе, защищал Россию от иностранного влияния и боролся с коррупцией, отметила вице-спикер ГД. "Вячеслав Михайлович мог найти решения сложных ситуаций, чтобы не отступить не только от буквы закона, но и от правовых принципов. Мы не раз вместе работали, защищая детей, наши семьи... Вечная память", - заключила она.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
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вячеслав лебедев, леонид слуцкий (политик), анна кузнецова, госдума рф, верховный суд рф, россия
Вячеслав Лебедев, Леонид Слуцкий (политик), Анна Кузнецова, Госдума РФ, Верховный суд РФ, Россия
Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева

Слуцкий и Кузнецова отметили, что со смертью председателя ВС Лебедева ушла эпоха

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Анна Кузнецова выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, отметив, что ушла целая эпоха.
Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
12:14
"Ушёл из жизни председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев. Выдающийся человек, положивший жизнь на развитие российской судебной системы. Искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича. С потерей таких людей уходит эпоха", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Кузнецова, в свою очередь, написала у себя в Telegram-канале, что Лебедев почти 35 лет руководил судебной властью, "сначала в РСФСР, а потом и в Российской Федерации". В ходе этого он решал сложнейшие задачи во время "парада суверенитетов" и войны на Северном Кавказе, защищал Россию от иностранного влияния и боролся с коррупцией, отметила вице-спикер ГД.
"Вячеслав Михайлович мог найти решения сложных ситуаций, чтобы не отступить не только от буквы закона, но и от правовых принципов. Мы не раз вместе работали, защищая детей, наши семьи... Вечная память", - заключила она.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков
12:42
 
Вячеслав ЛебедевЛеонид Слуцкий (политик)Анна КузнецоваГосдума РФВерховный суд РФРоссия
 
 
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