https://ria.ru/20240224/ledebev-1929271103.html
Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
Лидер партии ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Анна Кузнецова выразили соболезнования в связи с кончиной... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:00
2024-02-24T14:00
2024-02-24T14:00
вячеслав лебедев
леонид слуцкий (политик)
анна кузнецова
госдума рф
верховный суд рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929270353_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_e8404c1c2d949c90878510c5b628549f.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Анна Кузнецова выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, отметив, что ушла целая эпоха. Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Ушёл из жизни председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев. Выдающийся человек, положивший жизнь на развитие российской судебной системы. Искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича. С потерей таких людей уходит эпоха", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Кузнецова, в свою очередь, написала у себя в Telegram-канале, что Лебедев почти 35 лет руководил судебной властью, "сначала в РСФСР, а потом и в Российской Федерации". В ходе этого он решал сложнейшие задачи во время "парада суверенитетов" и войны на Северном Кавказе, защищал Россию от иностранного влияния и боролся с коррупцией, отметила вице-спикер ГД. "Вячеслав Михайлович мог найти решения сложных ситуаций, чтобы не отступить не только от буквы закона, но и от правовых принципов. Мы не раз вместе работали, защищая детей, наши семьи... Вечная память", - заключила она.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html
https://ria.ru/20240224/serkov-1929263209.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929270353_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_2ce4627d34f11bfdca68126c85364a8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав лебедев, леонид слуцкий (политик), анна кузнецова, госдума рф, верховный суд рф, россия
Вячеслав Лебедев, Леонид Слуцкий (политик), Анна Кузнецова, Госдума РФ, Верховный суд РФ, Россия
Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
Слуцкий и Кузнецова отметили, что со смертью председателя ВС Лебедева ушла эпоха
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Анна Кузнецова выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, отметив, что ушла целая эпоха.
Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР
с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ
.
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
"Ушёл из жизни председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев. Выдающийся человек, положивший жизнь на развитие российской судебной системы. Искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича. С потерей таких людей уходит эпоха", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале.
Кузнецова, в свою очередь, написала у себя в Telegram-канале, что Лебедев почти 35 лет руководил судебной властью, "сначала в РСФСР, а потом и в Российской Федерации". В ходе этого он решал сложнейшие задачи во время "парада суверенитетов" и войны на Северном Кавказе
, защищал Россию от иностранного влияния и боролся с коррупцией, отметила вице-спикер ГД.
"Вячеслав Михайлович мог найти решения сложных ситуаций, чтобы не отступить не только от буквы закона, но и от правовых принципов. Мы не раз вместе работали, защищая детей, наши семьи... Вечная память", - заключила она.
Руководить Верховным судом временно будет Петр Серков