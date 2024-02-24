https://ria.ru/20240224/ledebev-1929271103.html

Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева

Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024

Слуцкий и Кузнецова выразили соболезнования из-за смерти Лебедева

Лидер партии ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Анна Кузнецова выразили соболезнования в связи с кончиной... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:00

2024-02-24T14:00

2024-02-24T14:00

вячеслав лебедев

леонид слуцкий (политик)

анна кузнецова

госдума рф

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Анна Кузнецова выразили соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, отметив, что ушла целая эпоха. Лебедев скончался в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Ушёл из жизни председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев. Выдающийся человек, положивший жизнь на развитие российской судебной системы. Искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича. С потерей таких людей уходит эпоха", - написал Слуцкий в своём Telegram-канале. Кузнецова, в свою очередь, написала у себя в Telegram-канале, что Лебедев почти 35 лет руководил судебной властью, "сначала в РСФСР, а потом и в Российской Федерации". В ходе этого он решал сложнейшие задачи во время "парада суверенитетов" и войны на Северном Кавказе, защищал Россию от иностранного влияния и боролся с коррупцией, отметила вице-спикер ГД. "Вячеслав Михайлович мог найти решения сложных ситуаций, чтобы не отступить не только от буквы закона, но и от правовых принципов. Мы не раз вместе работали, защищая детей, наши семьи... Вечная память", - заключила она.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав лебедев, леонид слуцкий (политик), анна кузнецова, госдума рф, верховный суд рф, россия