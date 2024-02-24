https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html

Путин оценил роль Лебедева в становлении правовой и судебной системы России

Путин оценил роль Лебедева в становлении правовой и судебной системы России - РИА Новости, 24.02.2024

Путин оценил роль Лебедева в становлении правовой и судебной системы России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив, что он... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:49

2024-02-24T14:49

2024-02-24T14:59

россия

вячеслав лебедев

верховный суд рф

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, отметив, что он внес выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, сообщается на сайте Кремля.В возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ."Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем – кончиной Вячеслава Михайловича Лебедева. Вячеслав Михайлович был блестящим юристом, крупным учёным, педагогом. Он посвятил себя служению Закону, внёс поистине выдающийся вклад в становление и развитие современной отечественной правовой и судебной системы, юридической науки. Коллеги и все, кто знал Вячеслава Михайловича, ценили его за высочайший профессионализм, принципиальность, преданность делу", - говорится в сообщении.Глава государства отметил, что добрая память об этом замечательном человеке и настоящем патриоте навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников, в сердцах граждан.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929261081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф, владимир путин