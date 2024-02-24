https://ria.ru/20240224/kupyanskoe-1929273471.html
На Купянском направлении отразили три атаки ВСУ
На Купянском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024
На Купянском направлении отразили три атаки ВСУ
Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T14:17
2024-02-24T14:17
2024-02-24T14:22
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность
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На Купянском направлении отразили три атаки ВСУ
Минобороны: на Купянском направлении отразили три атаки ВСУ у Синьковки