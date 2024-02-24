https://ria.ru/20240224/kupyanskoe-1929273471.html

На Купянском направлении отразили три атаки ВСУ

На Купянском направлении отразили три атаки ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024

На Купянском направлении отразили три атаки ВСУ

Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T14:17

2024-02-24T14:17

2024-02-24T14:22

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском направлении около 50 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ и отражены три контратаки в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность