Рейтинг@Mail.ru
В Кропивницком повреждено административное здание - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:13 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/kropivnitskiy-1929246385.html
В Кропивницком повреждено административное здание
В Кропивницком повреждено административное здание - РИА Новости, 24.02.2024
В Кропивницком повреждено административное здание
В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены административное и хозяйственное здания в результате взрывов, заявил в субботу... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:13
2024-02-24T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены административное и хозяйственное здания в результате взрывов, заявил в субботу глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в телеграм-канале. Как написал Райкович, "в Кировоградской области работала ПВО", "есть повреждения админздания, разрушено хозяйственное здание". В ночь на субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кропивницком Кировоградской области Украины.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
украина
кировоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_906:1199:2037:2047_1920x0_80_0_0_c0a387114ddb1bf998a96d1c3f1def29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
В Кропивницком повреждено административное здание

В Кропивницком заявили о повреждении административного здания после взрывов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены административное и хозяйственное здания в результате взрывов, заявил в субботу глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в телеграм-канале.
Как написал Райкович, "в Кировоградской области работала ПВО", "есть повреждения админздания, разрушено хозяйственное здание".
В ночь на субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кропивницком Кировоградской области Украины.
Российские военнослужащие разворачивают флаг России в селе Крынки. Кадр видео
Запад получил ответ на вопрос "хотят ли русские войны"
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала