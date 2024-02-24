https://ria.ru/20240224/kropivnitskiy-1929246385.html
В Кропивницком повреждено административное здание
В Кропивницком повреждено административное здание - РИА Новости, 24.02.2024
В Кропивницком повреждено административное здание
В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены административное и хозяйственное здания в результате взрывов, заявил в субботу... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:13
2024-02-24T09:13
2024-02-24T09:13
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены административное и хозяйственное здания в результате взрывов, заявил в субботу глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в телеграм-канале. Как написал Райкович, "в Кировоградской области работала ПВО", "есть повреждения админздания, разрушено хозяйственное здание". В ночь на субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кропивницком Кировоградской области Украины.
https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область
В Кропивницком повреждено административное здание
В Кропивницком заявили о повреждении административного здания после взрывов