https://ria.ru/20240224/kropivnitskiy-1929246385.html

В Кропивницком повреждено административное здание

В Кропивницком повреждено административное здание - РИА Новости, 24.02.2024

В Кропивницком повреждено административное здание

В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены административное и хозяйственное здания в результате взрывов, заявил в субботу... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:13

2024-02-24T09:13

2024-02-24T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кировоградская область

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) повреждены административное и хозяйственное здания в результате взрывов, заявил в субботу глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в телеграм-канале. Как написал Райкович, "в Кировоградской области работала ПВО", "есть повреждения админздания, разрушено хозяйственное здание". В ночь на субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрывах в Кропивницком Кировоградской области Украины.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

украина

кировоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, кировоградская область