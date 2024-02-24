https://ria.ru/20240224/kadyrov-1929256831.html
Кадыров встретился в Москве с Мишустиным
Кадыров встретился в Москве с Мишустиным - РИА Новости, 24.02.2024
Кадыров встретился в Москве с Мишустиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в рамках которой обсуждалось... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:26
2024-02-24T11:26
2024-02-24T11:26
политика
россия
рамзан кадыров
михаил мишустин
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в рамках которой обсуждалось социально-экономическое развитие республики. "В ходе командировки в Москву у меня состоялась встреча с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Мы предметно обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона, выявили направления, на которые необходимо сделать основной упор", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни рассказал, что доложил Мишустину об успехах республики, в том числе о лидирующих позициях в общероссийских рейтингах в таких сферах, как инвестиционный климат, эффективность деятельности высших должностных лиц, качество жизни, рождаемость. "Михаил Владимирович высоко оценил работу команды, основанной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Касательно проблемных вопросов председатель правительства РФ выразил готовность оказать Чеченской Республике помощь в решении каждого из них", - отметил он.⠀ Кадыров также поблагодарил Мишустина за помощь и поддержку, которые оказываются республике. В пятницу Кадыров сообщал, что в Москве у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926508633.html
https://ria.ru/20240123/kadyrov-1923036063.html
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РИА Новости
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политика, россия, рамзан кадыров, михаил мишустин, чеченская республика (чечня)
Политика, Россия, Рамзан Кадыров, Михаил Мишустин, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров встретился в Москве с Мишустиным
Кадыров встретился в Москве с Мишустиным и доложил о развитии и успехах Чечни
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил
, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в рамках которой обсуждалось социально-экономическое развитие республики.
"В ходе командировки в Москву у меня состоялась встреча с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Мы предметно обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона, выявили направления, на которые необходимо сделать основной упор", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Глава Чечни рассказал, что доложил Мишустину об успехах республики, в том числе о лидирующих позициях в общероссийских рейтингах в таких сферах, как инвестиционный климат, эффективность деятельности высших должностных лиц, качество жизни, рождаемость.
"Михаил Владимирович высоко оценил работу команды, основанной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Касательно проблемных вопросов председатель правительства РФ выразил готовность оказать Чеченской Республике помощь в решении каждого из них", - отметил он.⠀
Кадыров также поблагодарил Мишустина за помощь и поддержку, которые оказываются республике.
В пятницу Кадыров сообщал, что в Москве у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным
.
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