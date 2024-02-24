https://ria.ru/20240224/kadyrov-1929256831.html

Кадыров встретился в Москве с Мишустиным

Кадыров встретился в Москве с Мишустиным - РИА Новости, 24.02.2024

Кадыров встретился в Москве с Мишустиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в рамках которой обсуждалось... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:26

2024-02-24T11:26

2024-02-24T11:26

политика

россия

рамзан кадыров

михаил мишустин

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе поездки в Москву у него прошла встреча с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, в рамках которой обсуждалось социально-экономическое развитие республики. "В ходе командировки в Москву у меня состоялась встреча с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Мы предметно обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития региона, выявили направления, на которые необходимо сделать основной упор", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни рассказал, что доложил Мишустину об успехах республики, в том числе о лидирующих позициях в общероссийских рейтингах в таких сферах, как инвестиционный климат, эффективность деятельности высших должностных лиц, качество жизни, рождаемость. "Михаил Владимирович высоко оценил работу команды, основанной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Касательно проблемных вопросов председатель правительства РФ выразил готовность оказать Чеченской Республике помощь в решении каждого из них", - отметил он.⠀ Кадыров также поблагодарил Мишустина за помощь и поддержку, которые оказываются республике. В пятницу Кадыров сообщал, что в Москве у него состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926508633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, рамзан кадыров, михаил мишустин, чеченская республика (чечня)