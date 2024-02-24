https://ria.ru/20240224/izrail-1929316189.html

Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве

Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 24.02.2024

Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве

Полиция Израиля применила водомет для разгона несанкционированной акции против правительства в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T21:12

2024-02-24T21:12

2024-02-24T21:37

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тель-авив

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - Полиция Израиля применила водомет для разгона несанкционированной акции против правительства в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.Сотни протестующих у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве игнорируют требование силовиков разойтись по домам. Толпа выкрикивает лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывает к отставке премьера Биньямина Нетаньяху.Близлежащие дороги перекрыты, на месте действуют конные отряды. Несколько активистов были арестованы.

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тель-авив

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Дарья Буймова

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Митинг в центре Тель-Авива с требованием провести досрочные выборы Сотни протестующих вышли на несанкционированный митинг в центре Тель-Авива, требуя отставки Нетаньяху и проведения досрочных выборов 2024-02-24T21:12 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году