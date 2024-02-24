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Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 24.02.2024
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21:12 24.02.2024 (обновлено: 21:37 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/izrail-1929316189.html
Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве
Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 24.02.2024
Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водомет для разгона несанкционированной акции против правительства в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:12
2024-02-24T21:37
в мире
тель-авив
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - Полиция Израиля применила водомет для разгона несанкционированной акции против правительства в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.Сотни протестующих у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве игнорируют требование силовиков разойтись по домам. Толпа выкрикивает лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывает к отставке премьера Биньямина Нетаньяху.Близлежащие дороги перекрыты, на месте действуют конные отряды. Несколько активистов были арестованы.
https://ria.ru/20240218/izrail-1928011000.html
тель-авив
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Дарья Буймова
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Митинг в центре Тель-Авива с требованием провести досрочные выборы
Сотни протестующих вышли на несанкционированный митинг в центре Тель-Авива, требуя отставки Нетаньяху и проведения досрочных выборов
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве

Полиция применила водомет для разгона акции против правительства в Тель-Авиве

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - Полиция Израиля применила водомет для разгона несанкционированной акции против правительства в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни протестующих у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве игнорируют требование силовиков разойтись по домам. Толпа выкрикивает лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывает к отставке премьера Биньямина Нетаньяху.
Близлежащие дороги перекрыты, на месте действуют конные отряды. Несколько активистов были арестованы.
Демонстранты протестуют против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и призывают к новым выборам в Тель-Авиве. 17 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
В Тель-Авиве прошли массовые митинги в поддержку заложников
18 февраля, 00:10
 
В миреТель-АвивБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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