https://ria.ru/20240224/izrail-1929316189.html
Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве
Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве - РИА Новости, 24.02.2024
Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве
Полиция Израиля применила водомет для разгона несанкционированной акции против правительства в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T21:12
2024-02-24T21:12
2024-02-24T21:37
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тель-авив
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - Полиция Израиля применила водомет для разгона несанкционированной акции против правительства в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.Сотни протестующих у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве игнорируют требование силовиков разойтись по домам. Толпа выкрикивает лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывает к отставке премьера Биньямина Нетаньяху.Близлежащие дороги перекрыты, на месте действуют конные отряды. Несколько активистов были арестованы.
https://ria.ru/20240218/izrail-1928011000.html
тель-авив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929316859_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_627eed0a7a99350995bac1ec5a5cdb5f.jpg
Митинг в центре Тель-Авива с требованием провести досрочные выборы
Сотни протестующих вышли на несанкционированный митинг в центре Тель-Авива, требуя отставки Нетаньяху и проведения досрочных выборов
2024-02-24T21:12
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция применила водомет для разгона митинга в Тель-Авиве
Полиция применила водомет для разгона акции против правительства в Тель-Авиве
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 фев - Полиция Израиля применила водомет для разгона несанкционированной акции против правительства в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни протестующих у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве игнорируют требование силовиков разойтись по домам. Толпа выкрикивает лозунги в поддержку проведения досрочных выборов и призывает к отставке премьера Биньямина Нетаньяху.
Близлежащие дороги перекрыты, на месте действуют конные отряды. Несколько активистов были арестованы.
В Тель-Авиве прошли массовые митинги в поддержку заложников