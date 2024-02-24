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"Они умеют". Итальянка рассказала, что ее удивило в россиянах - РИА Новости, 24.02.2024
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15:07 24.02.2024 (обновлено: 21:18 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/italyanka-1929279611.html
"Они умеют". Итальянка рассказала, что ее удивило в россиянах
"Они умеют". Итальянка рассказала, что ее удивило в россиянах - РИА Новости, 24.02.2024
"Они умеют". Итальянка рассказала, что ее удивило в россиянах
Россияне добрые и отзывчивые люди, склонные к сопереживанию, заявила в интервью газете La Repubblica итальянская студентка Ирене Чеккини, которая посетила... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:07
2024-02-24T21:18
общество
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россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россияне добрые и отзывчивые люди, склонные к сопереживанию, заявила в интервью газете La Repubblica итальянская студентка Ирене Чеккини, которая посетила Москву и встретилась с Владимиром Путиным.&quot;Русские очень добрые и отзывчивые люди, они умеют сопереживать, даже если их отношение кажется холодным, они принимают все близко к сердцу. &lt;…&gt; Я верю, что нужно возводить мосты, а не стены, что нужно соединять страны, идти на сближение. У Италии и России так много общего, и когда русские рассказывают о нашей стране, они всегда говорят, что она им очень нравится&quot;, — поделилась она.Проект студентки по реструктуризации миграционной системы победил на российском конкурсе инновационных идей, поэтому ее пригласили в Москву, где она встретилась с президентом Владимиром Путиным."Это невероятные впечатления, потому что все было так естественно, то, как президент говорил со мной, задавал вопросы. Мне было комфортно с ним общаться", — отметила Чеккини.Жительница Италии выучила русский язык. По ее словам, теперь она мечтает получить российское гражданство, чтобы жить в стране, помогать президенту и работать над своим проектом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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общество, москва, италия, россия, владимир путин
Общество, Москва, Италия, Россия, Владимир Путин
"Они умеют". Итальянка рассказала, что ее удивило в россиянах

Итальянская студентка Ирене Чеккини рассказала о необычной черте россиян

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Люди на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россияне добрые и отзывчивые люди, склонные к сопереживанию, заявила в интервью газете La Repubblica итальянская студентка Ирене Чеккини, которая посетила Москву и встретилась с Владимиром Путиным.
«

"Русские очень добрые и отзывчивые люди, они умеют сопереживать, даже если их отношение кажется холодным, они принимают все близко к сердцу. <…> Я верю, что нужно возводить мосты, а не стены, что нужно соединять страны, идти на сближение. У Италии и России так много общего, и когда русские рассказывают о нашей стране, они всегда говорят, что она им очень нравится", — поделилась она.

Проект студентки по реструктуризации миграционной системы победил на российском конкурсе инновационных идей, поэтому ее пригласили в Москву, где она встретилась с президентом Владимиром Путиным.
"Это невероятные впечатления, потому что все было так естественно, то, как президент говорил со мной, задавал вопросы. Мне было комфортно с ним общаться", — отметила Чеккини.
Жительница Италии выучила русский язык. По ее словам, теперь она мечтает получить российское гражданство, чтобы жить в стране, помогать президенту и работать над своим проектом.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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