https://ria.ru/20240224/italyanka-1929279611.html

"Они умеют". Итальянка рассказала, что ее удивило в россиянах

"Они умеют". Итальянка рассказала, что ее удивило в россиянах - РИА Новости, 24.02.2024

"Они умеют". Итальянка рассказала, что ее удивило в россиянах

Россияне добрые и отзывчивые люди, склонные к сопереживанию, заявила в интервью газете La Repubblica итальянская студентка Ирене Чеккини, которая посетила... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:07

2024-02-24T15:07

2024-02-24T21:18

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россияне добрые и отзывчивые люди, склонные к сопереживанию, заявила в интервью газете La Repubblica итальянская студентка Ирене Чеккини, которая посетила Москву и встретилась с Владимиром Путиным."Русские очень добрые и отзывчивые люди, они умеют сопереживать, даже если их отношение кажется холодным, они принимают все близко к сердцу. <…> Я верю, что нужно возводить мосты, а не стены, что нужно соединять страны, идти на сближение. У Италии и России так много общего, и когда русские рассказывают о нашей стране, они всегда говорят, что она им очень нравится", — поделилась она.Проект студентки по реструктуризации миграционной системы победил на российском конкурсе инновационных идей, поэтому ее пригласили в Москву, где она встретилась с президентом Владимиром Путиным."Это невероятные впечатления, потому что все было так естественно, то, как президент говорил со мной, задавал вопросы. Мне было комфортно с ним общаться", — отметила Чеккини.Жительница Италии выучила русский язык. По ее словам, теперь она мечтает получить российское гражданство, чтобы жить в стране, помогать президенту и работать над своим проектом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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общество, москва, италия, россия, владимир путин