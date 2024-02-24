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ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи - РИА Новости, 24.02.2024
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19:13 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/gvineya-1929303777.html
ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи
ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи - РИА Новости, 24.02.2024
ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение снять санкции против Гвинеи, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T19:13
2024-02-24T19:13
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение снять санкции против Гвинеи, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. В 2022 году радиостанция RFI сообщала, что страны ЭКОВАС на чрезвычайном саммите, состоявшемся на полях Генассамблеи ООН, решили ввести "поэтапные санкции" в отношении Гвинеи. "Было также принято решение снять финансовые и экономические санкции против Гвинеи", - отметил глава комиссии. СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.
https://ria.ru/20240224/niger-1929301091.html
https://ria.ru/20230710/gvineya-1883186060.html
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в мире, гвинея, альфа конде, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Гвинея, Альфа Конде, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи

ЭКОВАС сняло финансовые и экономические санкции против Гвинеи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС)
Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости
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Флаг Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение снять санкции против Гвинеи, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
В 2022 году радиостанция RFI сообщала, что страны ЭКОВАС на чрезвычайном саммите, состоявшемся на полях Генассамблеи ООН, решили ввести "поэтапные санкции" в отношении Гвинеи.
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
ЭКОВАС решило снять некоторые санкции с Нигера
18:39
"Было также принято решение снять финансовые и экономические санкции против Гвинеи", - отметил глава комиссии.
СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.
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Гвинея изучает возможность строительства АЭС при участии России
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