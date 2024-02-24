https://ria.ru/20240224/gvineya-1929303777.html

ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи

ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи - РИА Новости, 24.02.2024

ЭКОВАС сняло санкции против Гвинеи

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение снять санкции против Гвинеи, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:13

2024-02-24T19:13

2024-02-24T19:13

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гвинея

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение снять санкции против Гвинеи, заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. В 2022 году радиостанция RFI сообщала, что страны ЭКОВАС на чрезвычайном саммите, состоявшемся на полях Генассамблеи ООН, решили ввести "поэтапные санкции" в отношении Гвинеи. "Было также принято решение снять финансовые и экономические санкции против Гвинеи", - отметил глава комиссии. СМИ 5 сентября 2021 года сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ. Мятежники задержали президента Гвинеи Альфу Конде и объявили о введении хартии переходного периода. Думбуя, приведенный к присяге как президент переходного периода, отметил, что обязуется сохранять приверженность суверенитету страны и исполнять функции в интересах населения.

https://ria.ru/20240224/niger-1929301091.html

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Дарья Буймова

в мире, гвинея, альфа конде, генеральная ассамблея оон, оон