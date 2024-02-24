https://ria.ru/20240224/g7-1929319705.html

G7 пообещала вводить санкции против поддерживающих Россию стран

G7 пообещала вводить санкции против поддерживающих Россию стран - РИА Новости, 24.02.2024

G7 пообещала вводить санкции против поддерживающих Россию стран

Страны "большой семерки" продолжат принимать меры против субъектов третьих стран, оказывающих поддержку России в конфликте на Украине, говорится в сообщении по... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T22:02

2024-02-24T22:02

2024-02-24T22:02

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РИМ, 24 фев - РИА Новости. Страны "большой семерки" продолжат принимать меры против субъектов третьих стран, оказывающих поддержку России в конфликте на Украине, говорится в сообщении по итогам виртуального саммита G7. "Мы продолжим принимать меры против субъектов третьих стран, которые материально поддерживают войну России, в том числе путем введения дополнительных мер в отношении организаций, где это необходимо, в третьих странах", - говорится в коммюнике, которое распространило итальянское председательство в G7. "Семерка" также призвала финансовые институты воздержаться от поддержки военной деятельности РФ, объявив о намерении предпринять шаги для предотвращения этого. "Мы решительно осуждаем экспорт Северной Кореей и закупку Россией баллистических ракет Северной Кореи, что является прямым нарушением соответствующих резолюций СБ ООН, и призываем их немедленно прекратить такую деятельность. Мы призываем Иран прекратить помощь российским военным и их войне на Украине. Выражаем обеспокоенность по поводу поставок в Россию с предприятий КНР материалов и комплектующих двойного назначения для вооружения и техники военного производства", сообщили лидеры "семерки". Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о том, что она якобы поставляла России вооружения. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не заключала никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета Безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929204096.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, петр ильичев, g7