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Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 24.02.2024
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18:15 24.02.2024 (обновлено: 21:35 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/film-1929276301.html
Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев"
Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 24.02.2024
Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев"
Премьера фильма "СВОими глазами" состоялась в рамках Второго международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T18:15
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьера фильма "СВОими глазами" состоялась в рамках Второго международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев".В основе киноленты лежат истории жителей Донецкой Народной Республики, территорий, граничащих с зоной проведения специальной военной операции, и других регионов, которые переплелись на фоне боевых действий.Отличительной особенностью проекта стало отсутствие авторских комментариев, повествование ведется непосредственно от лица участников событий. По словам создателей фильма из продюсерского центра Insight People, так решили сделать для полноценного погружения зрителя в истории с их героями.&quot;Когда мы смотрим документальные фильмы, то волей-неволей формируем свое отношение к фактам через личность рассказчика. С одной стороны, возможно, будет сложнее без пояснений воспринимать слова героев, с другой — каждый сможет сделать собственные выводы, дать по-настоящему индивидуальную оценку увиденному&quot;, — заявил один из авторов фильма Павел Шинкарев.В фильме раскрываются истории жителей ДНР, Белгородской, Курской и Орловской областей, жизни которых тесно связаны со спецоперацией."Фильм рассказывает о неравнодушии. У подавляющего большинства людей в нашей стране общий взгляд на СВО: "Нам нужна победа, мы готовы помогать". Мы решили рассказать об этом как можно большему количеству зрителей, поэтому разместили ленту на Rutube", — рассказал РИА Новости Шинкарев.II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23-25 февраля. В программу мероприятия вошли десятки лент о героях специальной военной операции.
https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html
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донецкая народная республика, орловская область, москва, rutube, культура
Донецкая Народная Республика, Орловская область, Москва, Rutube, Культура

Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев"

© Insight PeopleФильм "СВОими глазами"
Фильм СВОими глазами
© Insight People
Фильм "СВОими глазами"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьера фильма "СВОими глазами" состоялась в рамках Второго международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев".
В основе киноленты лежат истории жителей Донецкой Народной Республики, территорий, граничащих с зоной проведения специальной военной операции, и других регионов, которые переплелись на фоне боевых действий.
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Отличительной особенностью проекта стало отсутствие авторских комментариев, повествование ведется непосредственно от лица участников событий. По словам создателей фильма из продюсерского центра Insight People, так решили сделать для полноценного погружения зрителя в истории с их героями.
«

"Когда мы смотрим документальные фильмы, то волей-неволей формируем свое отношение к фактам через личность рассказчика. С одной стороны, возможно, будет сложнее без пояснений воспринимать слова героев, с другой — каждый сможет сделать собственные выводы, дать по-настоящему индивидуальную оценку увиденному", — заявил один из авторов фильма Павел Шинкарев.

В фильме раскрываются истории жителей ДНР, Белгородской, Курской и Орловской областей, жизни которых тесно связаны со спецоперацией.
"Фильм рассказывает о неравнодушии. У подавляющего большинства людей в нашей стране общий взгляд на СВО: "Нам нужна победа, мы готовы помогать". Мы решили рассказать об этом как можно большему количеству зрителей, поэтому разместили ленту на Rutube", — рассказал РИА Новости Шинкарев.
II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23-25 февраля. В программу мероприятия вошли десятки лент о героях специальной военной операции.
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Донецкая Народная РеспубликаОрловская областьМоскваRutubeКультура
 
 
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