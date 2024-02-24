https://ria.ru/20240224/film-1929276301.html

Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев"

Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев" - РИА Новости, 24.02.2024

Фильм об СВО глазами обычных людей показали на "RT.Док: Время героев"

Премьера фильма "СВОими глазами" состоялась в рамках Второго международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев". РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T18:15

2024-02-24T18:15

2024-02-24T21:35

донецкая народная республика

орловская область

москва

rutube

культура

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьера фильма "СВОими глазами" состоялась в рамках Второго международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев".В основе киноленты лежат истории жителей Донецкой Народной Республики, территорий, граничащих с зоной проведения специальной военной операции, и других регионов, которые переплелись на фоне боевых действий.Отличительной особенностью проекта стало отсутствие авторских комментариев, повествование ведется непосредственно от лица участников событий. По словам создателей фильма из продюсерского центра Insight People, так решили сделать для полноценного погружения зрителя в истории с их героями."Когда мы смотрим документальные фильмы, то волей-неволей формируем свое отношение к фактам через личность рассказчика. С одной стороны, возможно, будет сложнее без пояснений воспринимать слова героев, с другой — каждый сможет сделать собственные выводы, дать по-настоящему индивидуальную оценку увиденному", — заявил один из авторов фильма Павел Шинкарев.В фильме раскрываются истории жителей ДНР, Белгородской, Курской и Орловской областей, жизни которых тесно связаны со спецоперацией."Фильм рассказывает о неравнодушии. У подавляющего большинства людей в нашей стране общий взгляд на СВО: "Нам нужна победа, мы готовы помогать". Мы решили рассказать об этом как можно большему количеству зрителей, поэтому разместили ленту на Rutube", — рассказал РИА Новости Шинкарев.II Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев" проходит в Москве в Цифровом деловом пространстве (улица Покровка, 47) 23-25 февраля. В программу мероприятия вошли десятки лент о героях специальной военной операции.

https://ria.ru/20240223/festival-1928715214.html

https://ria.ru/20240213/festival-1927141902.html

донецкая народная республика

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москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, орловская область, москва, rutube, культура