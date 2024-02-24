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"Он пропал": в ВСУ признали правду о происходящем на фронте
"Он пропал": в ВСУ признали правду о происходящем на фронте - РИА Новости, 24.02.2024
"Он пропал": в ВСУ признали правду о происходящем на фронте
У украинских военных отсутствует мотивация продолжать боевые действия, при этом в армии наблюдается серьезная нехватка личного состава, заявили солдаты ВСУ в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:06
2024-02-24T10:06
2024-02-24T10:06
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. У украинских военных отсутствует мотивация продолжать боевые действия, при этом в армии наблюдается серьезная нехватка личного состава, заявили солдаты ВСУ в репортаже для немецкого телеканала NTV."У нас большая проблема с людьми. Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <…> Многие из наших людей истощены", — признался один из военных.Кроме того, украинские солдаты пожаловались на давление, оказываемое на них российскими беспилотниками, которые часто срывают их атаки."Выкопать окопы для пехоты уже стало проблематично. Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед", — рассказал опрошенный телеканалом военный.В январе американская газета Wall Street Journal сообщила, что Украине не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Он пропал": в ВСУ признали правду о происходящем на фронте
NTV: у ВСУ пропал энтузиазм для ведения боев
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости.
У украинских военных отсутствует мотивация продолжать боевые действия, при этом в армии наблюдается серьезная нехватка личного состава, заявили солдаты ВСУ в репортаже для немецкого телеканала NTV
.
"У нас большая проблема с людьми. Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <…> Многие из наших людей истощены", — признался один из военных.
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Кроме того, украинские солдаты пожаловались на давление, оказываемое на них российскими беспилотниками, которые часто срывают их атаки.
"Выкопать окопы для пехоты уже стало проблематично. Когда кто-то оказывается снаружи, его сразу замечает дрон. Потом появляется второй беспилотник, и что-то прилетает вслед", — рассказал опрошенный телеканалом военный.
В январе американская газета Wall Street Journal
сообщила, что Украине
не хватает вооружения и мотивированных военных, поэтому аналитики считают, что российские войска смогут прорвать украинскую оборону.
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